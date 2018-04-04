Умные и быстрые: новосибирские геологи победили во всероссийской лыжной гонке

В гонках соревновались только учёные и научные сотрудники РАН

Команда Института геологии и минералогии (ИГМ) СО РАН одержала победу в XII Всероссийских соревнованиях по лыжным гонкам «Академиада», которые прошли в городе Чусовой Пермского края.







«Особенность этих соревнований в том, что там не только все сильные, но ещё и умные. Соревнования не среди профессионалов, а среди учёных и сотрудников институтов РАН», — пояснила корреспонденту НГС геолог Марина Абилдаева.







В гонках приняли участие три новосибирских команды: ИГМ СО РАН, Институт ядерной физики (ИЯФ) СО РАН и Профсоюзы Новосибирского НЦ СО РАН. На дистанции они встретились с соперниками из Москвы, Иркутска, Томска, Перми, Уфы, Екатеринбурга и Нижнего Новгорода.







В течение трёх соревновательных дней состоялись гонки на 5, 10, 15 километров в двух стилях — классикой и коньком, а также эстафета.







В командном зачёте победили геологи, а ИЯФ взял бронзу. Второе место заняла команда Московской региональной организации профсоюза работников РАН.





Геологи привезли в Новосибирск переходящий кубок, на котором теперь высечена гравировка команды института.





Переходящий кубок отправился в Новосибирск





«В этом году меньше народу было из-за скудного финансирования — всего 45 человек. Год назад даже из Владивостока приезжали учёные на гонки в Подмосковье», — отметила геолог.





Марина Абилдаева не только принесла своей команде нужные баллы, но и выиграла две золотых и одну серебряную медали в личном зачёте.







«Параллельно идёт личный зачёт. Я первую гонку классикой победила, вторую гонку коньком проиграла — стала второй в абсолютном зачёте. Третью гонку победила буквально на секунду. У меня основная соперница была 1960 года рождения — тётенька такая опытная из Москвы», — рассказала она.







Новосибирцы продлили себе зиму на три дня — в Пермском крае много снега





По словам Марины, несмотря на то, что первый месяц весны уже прошёл, в Пермском крае были идеальные условия для лыжных гонок: «Там лес и много снега сейчас. Мы уезжали [из Новосибирска], всё было в воде, а там весной и не пахнет».







«Вот что ещё необычного в этих соревнованиях. Там есть такой пункт программы, как научные посиделки. Вечером желающие делают научно-популярные доклады по своей тематике. Мы слушали доклады про антропогенное влияние на литоральную зону Байкала, про геохронологию земли», — добавила Марина.







Готовясь к всероссийским соревнованиям, новосибирские учёные принимали участие в местных стартах. Так, в начале марта в Академгородке прошла массовая лыжная гонка «Новосибирский классический марафон».

