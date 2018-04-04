Умные и быстрые: новосибирские геологи победили во всероссийской лыжной гонке

В гонках соревновались только учёные и научные сотрудники РАН
В гонках соревновались только учёные и научные сотрудники РАН

Команда Института геологии и минералогии (ИГМ) СО РАН одержала победу в XII Всероссийских соревнованиях по лыжным гонкам «Академиада», которые прошли в городе Чусовой Пермского края.


«Особенность этих соревнований в том, что там не только все сильные, но ещё и умные. Соревнования не среди профессионалов, а среди учёных и сотрудников институтов РАН», — пояснила корреспонденту НГС геолог Марина Абилдаева.


В гонках приняли участие три новосибирских команды: ИГМ СО РАН, Институт ядерной физики (ИЯФ) СО РАН и Профсоюзы Новосибирского НЦ СО РАН. На дистанции они встретились с соперниками из Москвы, Иркутска, Томска, Перми, Уфы, Екатеринбурга и Нижнего Новгорода.


В течение трёх соревновательных дней состоялись гонки на 5, 10, 15 километров в двух стилях — классикой и коньком, а также эстафета.


В командном зачёте победили геологи, а ИЯФ взял бронзу. Второе место заняла команда Московской региональной организации профсоюза работников РАН.


Геологи привезли в Новосибирск переходящий кубок, на котором теперь высечена гравировка команды института.


Переходящий кубок отправился в Новосибирск
Переходящий кубок отправился в Новосибирск


«В этом году меньше народу было из-за скудного финансирования — всего 45 человек. Год назад даже из Владивостока приезжали учёные на гонки в Подмосковье», — отметила геолог.


Марина Абилдаева не только принесла своей команде нужные баллы, но и выиграла две золотых и одну серебряную медали в личном зачёте.


«Параллельно идёт личный зачёт. Я первую гонку классикой победила, вторую гонку коньком проиграла — стала второй в абсолютном зачёте. Третью гонку победила буквально на секунду. У меня основная соперница была 1960 года рождения — тётенька такая опытная из Москвы», — рассказала она.


Новосибирцы продлили себе зиму на три дня — в Пермском крае много снега
Новосибирцы продлили себе зиму на три дня — в Пермском крае много снега


По словам Марины, несмотря на то, что первый месяц весны уже прошёл, в Пермском крае были идеальные условия для лыжных гонок: «Там лес и много снега сейчас. Мы уезжали [из Новосибирска], всё было в воде, а там весной и не пахнет».


«Вот что ещё необычного в этих соревнованиях. Там есть такой пункт программы, как научные посиделки. Вечером желающие делают научно-популярные доклады по своей тематике. Мы слушали доклады про антропогенное влияние на литоральную зону Байкала, про геохронологию земли», — добавила Марина.


Готовясь к всероссийским соревнованиям, новосибирские учёные принимали участие в местных стартах. Так, в начале марта в Академгородке прошла массовая лыжная гонка «Новосибирский классический марафон».

Прочтений: 306
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (0)0
Добавить комментарий

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено