Жители Октябрьского района призывают соседей выйти ворошить залежавшийся снег
На дверях девятиэтажного дома
Совет дома призывает автомобилистов принять участие в ворошении снега на газонах, чтобы он быстрее растаял.
«В нашем доме решили привлекать нерадивых водителей к добровольным трудовым работам. Это участок УК "Октябрьская", там всегда проблема с вывозом снега. В соседнем дворе снег на придомовой территории не чистили совсем», — сообщил корреспонденту НГС хозяин одной из квартир в этом доме Александр в переписке в WhatsApp.
По словам Александра, на машине с низкой подвеской по двору передвигаться проблематично из-за скопившегося снега.
В январе, по наблюдениям корреспондентов НГС, коммунальщики больше заботились об автомобилистах, чем о пешеходах. Как городские службы убирают город после обильных снегопадов — в фоторепортаже.
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Алёна Мартынова
Фото автора (1), читателя НГС (2)