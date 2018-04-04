Жители Октябрьского района призывают соседей выйти ворошить залежавшийся снег

Авторы объявления призвали автомобилистов расчистить парковочные места
Авторы объявления призвали автомобилистов расчистить парковочные места

На дверях девятиэтажного дома № 149 на улице Ленинградской в Октябрьском районе Новосибирска появилось объявление для жильцов, чьи автомобили припаркованы во дворе.


Совет дома призывает автомобилистов принять участие в ворошении снега на газонах, чтобы он быстрее растаял.


«В нашем доме решили привлекать нерадивых водителей к добровольным трудовым работам. Это участок УК "Октябрьская", там всегда проблема с вывозом снега. В соседнем дворе снег на придомовой территории не чистили совсем», — сообщил корреспонденту НГС хозяин одной из квартир в этом доме Александр в переписке в WhatsApp.


Объявление висит до сих пор
Объявление висит до сих пор


По словам Александра, на машине с низкой подвеской по двору передвигаться проблематично из-за скопившегося снега.


В январе, по наблюдениям корреспондентов НГС, коммунальщики больше заботились об автомобилистах, чем о пешеходах. Как городские службы убирают город после обильных снегопадов — в фоторепортаже.

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