Lexus начал продавать свою самую маленькую легковушку

Lexus возобновил российские продажи седана IS, которые были приостановлены в 2016 году. Рестайлинговый автомобиль с измененными бамперами, решеткой, оптикой и новой мультимедиа-системой предлагают по цене от 2 299 000 рублей. IS является самым компактным седаном марки. 


Lexus начал продавать свою самую маленькую легковушку


«Седан предложен в модификации IS 300 с задним приводом и бензиновым турбомотором 2.0 мощностью 245 л.с. Двигатель работает в в паре с 8-ступенчатым автоматом. Доступны 3 комплектации: Comfort, Executive и Executive F-Sport», — уточнили в российском офисе Lexus. В базе седан получил 17-дюймовые диски, светодиодные фары, кожаный салон, кнопку запуска двигателя, подогрев руля, 8 подушек безопасности, систему ЭРА-Глонасс. В максимальной же версии Executive F-Sport машина стоит 2 959 000 рублей — там есть 18-дюймовые диски, спортивная подвеска, кресла с вентиляцией, премиальная акустика. 


Lexus начал продавать свою самую маленькую легковушку


Конкурентами IS являются BMW 3 Series, Infiniti Q50, Jaguar XE. Все эти машины в начальных версиях являются менее оснащенными, поэтому и стоят дешевле. Забавно, что и в продуктовой линейке самого «Лексуса» можно найти автомобили подешевле, и это даже будет кроссовер. Компактный Lexus NX предлагается по стартовой цене 2 257 000 рублей. В стоимость входят 2-литровый атмосферник (150 л. с.), вариатор, передний привод, 8-дюймовый центральный монитор, светодиодные фары, круиз, кожа, запуск двигателя кнопкой, 8 подушек безопасности, система Start & Stop.


Напомним, в Новосибирске собственного дилера Lexus до сих пор нет, ближайшие находятся в Томске и Новокузнецке.


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