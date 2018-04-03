Новосибирцы напишут «Тотальный диктант» на 65 площадках

«Тотальный диктант» начнётся 14 апреля в 15:00

В среду, 4 апреля, в Новосибирске откроется регистрация на международную акцию по проверке грамотности «Тотальный диктант».







«Всего в Новосибирске будет открыто 65 площадок, где участники смогут проверить свою грамотность», — сообщили в PR-службе проекта «Тотальный диктант».







На часть из этих площадок вход свободный, но на большинство нужна предварительная регистрация. НГС приводит список всех мест, где будет проводиться акция.







Площадки со свободным входом:







Новый корпус НГУ (Пирогова, 1)







НГТУ (Карла Маркса, 20)







РАНХиГС (Нижегородская, 6) — с собой нужен паспорт







Главный корпус НГАСУ (Ленинградская, 113)







НГУЭУ (Каменская, 52)







НГПУ (Вилюйская, 28)







Хобби-центр «Зодиак» (Ватутина, 17) — площадка без столов







Площадки с предварительной регистрацией (её с завтрашнего дня можно будет пройти на официальном сайте «Тотального диктанта»):







Гимназия № 4 (Сибирская, 35)







Мэрия Новосибирска (Красный проспект, 34)







Лицей № 113 (Бориса Богаткова, 241/1)







НГУАДИ (Красный проспект, 38)







ГПНТБ (Восход, 15)







Центральная районная библиотека имени Д.С. Лихачёва (Богдана Хмельницкого, 38)







Кинотеатр «Победа» (Ленина, 7)







Школа № 211 (Тюленина, 26/1)







КаФе театра «Красный факел» (Ленина, 19)







Гимназия «Горностай» (Вяземская, 4)







Школа № 165 (Бердышева, 15)







Новосибирская государственная областная научная библиотека (Советская, 6)





Городская детская библиотека имени А.П. Гайдара (Станиславского, 2)







Центральная районная библиотека имени А.С. Макаренко (Петухова, 118)







Школа № 177 (Куприна, 4)







ДК — Дом клоунов (Советская, 18) — площадка без столов







Культурный центр «Этаж» (Ленина, 71) — площадка без столов







Городская библиотека имени К. Маркса (Красный проспект, 163)







Новосибирский машиностроительный колледж (Фадеева, 87)







Центральная районная библиотека им. Н.Г. Чернышевского (Аксёнова, 48)







Дом молодежи «Маяк» (Русская, 1А)







Районная библиотека имени И.А. Бунина (Урманова, 11)







Арт-центр «Красный» (Красный проспект, 169/2)







Детская библиотека-клуб имени Н.Н. Носова (Сибиряков-Гвардейцев, 44/6)







Молодёжный центр «Современник» (Новосибирская, 20/1)







СГУПС (Дуси Ковальчук, 191) — с собой нужен паспорт







Фотостудия ArtRoom (проспект Карла Маркса, 57)







Центральная библиотека им. М.Е. Салтыкова-Щедрина (Красный проспект, 83)







Гимназия № 15 «Содружество» (Гоголя, 188/1)







Исторический парк «Россия — Моя история» (территория Военного городка, 17)







Областная детская библиотека имени А.М. Горького (Некрасова, 84)







Высший колледж информатики НГУ (Русская, 35) — с собой нужен паспорт







Клуб «Орион» (Саввы Кожевникова, 9/1)







Мастерская креативных индустрий (Немировича-Данченко, 135)







Школа № 20 (Станиславского, 30)







Аэрокосмический лицей (Индустриальная, 4А)







Бар Old Joy (Красный проспект, 67)







Школа-интернат № 39 (Фасадная, 19)







Гостиница Mirotel (площадь Маркса, 1/1)







Лицей № 9 (улица 1905 года, 41)







Новосибирский профессионально-педагогический колледж (Немировича-Данченко, 121)







Общественный клуб «Матрёшкин двор» (Петухова, 95/1)







Школа № 84 (Кубановская, 17А)







Районная библиотека имени М.И. Цветаевой (Бориса Богаткова, 268)







Санаторий «Сибиряк» (Зелёная роща, 15)







Аэропорт Толмачёво







Центральная районная библиотека Новосибирского района в Краснообске (дом № 77)







Биотехнопарк Кольцово — площадка без столов







Биотехнологический лицей № 21 в Кольцово (дом № 30)







Городская детская библиотека Бердска (Свердлова, 1)







Молодёжный центр «100 друзей» в Бердске (микрорайон Радужный, 7/1)







Закрытые площадки для «Тотального диктанта»:







Новосибирская областная библиотека для слепых и слабовидящих (Крылова, 15)







Новосибирский областной наркологический клинический диспансер (Бердышева, 2А)







Кроме того, на пяти площадках тест по русскому языку смогут написать иностранцы: в главном корпусе НГУ (вход свободный), НГТУ, НГАСУ, РАНХиГС и областной научной библиотеке (везде нужна предварительная регистрация).





«Тотальный диктант» в этом году пройдет 14 апреля. В Новосибирске акция начнётся в 15:00. Текст диктанта написала Гузель Яхина — автор романа «Зулейха открывает глаза».