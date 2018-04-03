Весна подкосила: 17 тысяч новосибирцев слегли с простудой за последнюю неделю
Врачи подсчитали число простудившихся жителей Новосибирской области: заболеваемость по-прежнему остаётся выше эпидемиологического порога.
За минувшую неделю ОРВИ заболели 23,1 тысячи жителей Новосибирской области, рассказали сегодня в региональном управлении Роспотребнадзора. В Новосибирске врачи зарегистрировали
Особенно часто в Новосибирской области болеют взрослые
Также с конца осени, когда начался эпидсезон, врачи зарегистрировали в регионе 483 случая гриппа.
В управлении отметили, что от гриппа привито 1,2 миллиона жителей Новосибирской области, то есть больше 43% населения. «Среди привитых заболевших нет», — добавили в Роспотребнадзоре.
На прошлой неделе врачи зарегистрировали в Новосибирской области первую в этом сезоне смерть от гриппа — скончался 60-летний житель Болотнинского района. Как рассказала заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксёнова, мужчина обратился к врачам только на шестой день болезни.
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Ольга Хмелевская
Фото Александра Ощепкова