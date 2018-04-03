Весна подкосила: 17 тысяч новосибирцев слегли с простудой за последнюю неделю

За неделю к врачам обратились 16 999 новосибирцев с ОРВИ

Врачи подсчитали число простудившихся жителей Новосибирской области: заболеваемость по-прежнему остаётся выше эпидемиологического порога.







За минувшую неделю ОРВИ заболели 23,1 тысячи жителей Новосибирской области, рассказали сегодня в региональном управлении Роспотребнадзора. В Новосибирске врачи зарегистрировали 16 999 новых случаев болезни. По области эпидемиологический порог выше нормы на 10,1%, по городу — почти на 15%.







Особенно часто в Новосибирской области болеют взрослые (10 106 случаев за неделю) и дети от 3 до 6 лет (5579 случаев).







Также с конца осени, когда начался эпидсезон, врачи зарегистрировали в регионе 483 случая гриппа.







В управлении отметили, что от гриппа привито 1,2 миллиона жителей Новосибирской области, то есть больше 43% населения. «Среди привитых заболевших нет», — добавили в Роспотребнадзоре.







На прошлой неделе врачи зарегистрировали в Новосибирской области первую в этом сезоне смерть от гриппа — скончался 60-летний житель Болотнинского района. Как рассказала заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксёнова, мужчина обратился к врачам только на шестой день болезни.

