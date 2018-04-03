Госдума приняла закон о продаже невозвратных билетов на поезда

В Госдуме обещают, что невозвратные билеты будут стоить дешевле обычных

Сегодня, 3 апреля, Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о введении невозвратных билетов на поезда дальнего следования.





«Изменения в "Устав железнодорожного транспорта" предполагают, что пассажир сможет вернуть невозвратный билет, только если он опоздал на поезд из-за болезни или несчастного случая, а также из-за внезапной болезни члена семьи, совместно следующего с пассажиром, и смерти члена семьи — все эти случаи должны быть подтверждены документами. Он также может сдать билет из-за отмены или задержки поезда», — сообщает РИА Новости.







Как поясняется в заключении комитета Госдумы по транспорту, эти нормы позволят «существенно снизить стоимость билетов».







Если этот закон одобрит Совет Федерации и подпишет президент России, то он вступит в силу с 1 января 2019 года, передаёт «Коммерсантъ».





До сих пор невозвратные билеты в России продавали только авиакомпании — продажи открылись летом 2014 года. При этом полёты по невозвратным тарифам обходятся дешевле.

