РЖД объявили о смене расписания электричек в Новосибирске

Новый график движения вступит в силу 9 апреля
Новый график движения вступит в силу 9 апреля

С 9 апреля электрички в Новосибирской области начнут переводить на летнее расписание — частота следования пригородных электропоездов вырастет. 


Кроме того, в ОАО «Экспресс-пригород» сообщили, что с апреля в расписании появятся дополнительные сезонные электрички.


Так, 9 апреля на летний период назначается ряд пригородных электропоездов, курсирующих ежедневно.


На Западном направлении:


№ 6308 Коченёво – Новосибирск (отправление со станции Коченёво в 11:25, прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 12:36).


На Кузбасском направлении:


№ 6808 Тогучин – Новосибирск (отправление со станции Тогучин в 12:04, прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 14:39);

№ 6809 Новосибирск – Тогучин (отправление со станции Новосибирск-Главный в 11:12, прибытие на станцию Тогучин в 13:47).


С 14 апреля начнут курсировать дополнительные пригородные поезда. На Восточном направлении по субботам и воскресеньям будут дополнительно курсировать четыре электропоезда:


№ 6406 Новосибирск – Мошково (отправление со станции Новосибирск-Главный в 8:53, прибытие на станцию Мошково в 10:05);

№ 6405 Мошково – Новосибирск (отправление со станции Мошково в 12:03, прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 13:16);

№ 6416 Новосибирск – Ояш (отправление со станции Новосибирск-Главный в 15:10, прибытие на станцию Ояш в 16:46);

№ 6415 Ояш – Новосибирск (отправление со станции Ояш в 17:04, прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 18:43).


На Жеребцовском направлении назначаются два ежедневных электропоезда:


№ 6503 Новосибирск – Сокур (отправление со станции Новосибирск-Главный в 8:58, прибытие на станцию Сокур в 10:32);

№ 6504 Сокур – Новосибирск (отправление со станции Сокур в 11:57, прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 13:30).


На Кузбасском направлении начнут курсировать пять дополнительных электропоездов:


№ 6803 Новосибирск – Буготак, курсирует ежедневно (отправление со станции Новосибирск-Главный в 7:54, прибытие на станцию Буготак в 9:34);

№ 6804 Буготак – Новосибирск, курсирует ежедневно (отправление со станции Буготак в 9:52, прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 11:31);

№ 6851 Новосибирск – Буготак, курсирует по субботам и воскресеньям (отправление со станции Новосибирск-Главный в 10:17, прибытие на станцию Буготак в 11:58);

№ 6861 Новосибирск – Буготак, курсирует по субботам и воскресеньям (отправление со станции Новосибирск-Главный в 15:19, прибытие на станцию Буготак в 17:01);

№ 6862 Буготак – Новосибирск, курсирует по субботам и воскресеньям (отправление со станции Буготак в 17:19, прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 19:01).


С 21 апреля будут назначены дополнительно два ежедневных пригородных электропоезда на Западном направлении:


№ 6323 Новосибирск – Коченёво (отправление со станции Новосибирск-Главный в 16:03, прибытие на станцию Коченёво в 17:15);

№ 6318 Коченёво – Новосибирск (отправление со станции Коченёво в 17:46, прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 18:57);


Кроме того, с 21 апреля по субботам и воскресеньям на Жеребцовском направлении будут курсировать два пригородных электропоезда:


№ 6511 Новосибирск – Жеребцово (отправление со станции Новосибирск-Главный в 15:45, прибытие на станцию Жеребцово в 16:59);

№ 6512 Жеребцово – Новосибирск (отправление со станции Жеребцово в 17:36, прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 18:50).


Дополнительную информацию о расписании пригородных электропоездов можно узнать на станциях и остановочных пунктах Новосибирского региона, на официальном сайте компании «Экспресс-пригород» и по телефонам 050 или 8(383) 229-25-67.


В марте власти Новосибирска определили станции, на которые запустят городскую электричку: она пойдёт в посёлок Садовый к комплексу «НОРДМОЛЛ» и по Кировскому и Ленинскому районам.

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