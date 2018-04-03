Водителю автобуса запретили покидать Краснообск из-за перелома позвоночника у пассажирки

ДТП обернулось для водителя автобуса ограничением свободы на год
ДТП обернулось для водителя автобуса ограничением свободы на год

Кировский районный суд Новосибирска приговорил к ограничению свободы водителя автобуса № 10, который летом прошлого года устроил серьёзное ДТП с пострадавшей на улице Беловежской.


Авария произошла 26 июля 2017 года недалеко от остановки «Вторчермет».


«Около 19:45 подсудимый, управляя автобусом непрерывно более тринадцати часов и находясь в утомлённом состоянии, <…> не проявил должной внимательности и предусмотрительности, отвлёкся от управления, потерял контроль за движением управляемого им автобуса и, не соблюдая необходимый боковой интервал, <…> выехал за пределы проезжей части, на правую по ходу своего движения обочину», — рассказала корреспонденту НГС гособвинитель, помощник прокурора Кировского района Новосибирска Виктория Эртель.


По её словам, автобус врезался в опору уличного освещения и опрокинулся на левый бок. В аварии сильно пострадала 78-летняя пассажирка. Врачи обнаружили у неё сотрясение головного мозга, ушибы внутренних органов, переломы рёбер, грудины и позвоночника.


После удара о столб автобус завалился на левый бок
После удара о столб автобус завалился на левый бок


За рулём автобуса был водитель ООО «Автоальянс» — 66-летний житель Краснообска. После этого ДТП он оказался на скамье подсудимых. Как уточнила Виктория Эртель, водитель свою вину признал и раскаялся. Были у него и другие смягчающие обстоятельства: преступление он совершил впервые, кроме того, у мужчины на иждивении взрослая сестра со второй группой инвалидности.


Суд пришёл к выводу, что попавший в ДТП водитель автобуса был утомлён после 13 часов непрерывной работы
Суд пришёл к выводу, что попавший в ДТП водитель автобуса был утомлён после 13 часов непрерывной работы


В понедельник, 2 апреля, Кировский районный суд Новосибирска признал водителя виновным по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека) и приговорил его к одному году ограничения свободы. Об этом сообщается на сайте суда.


Как пояснила Виктория Эртель, во время отбывания наказания осуждённому нельзя будет выезжать из Краснообска и менять место жительства без согласия уголовно-исполнительной инспекции. Отмечаться в ней он должен каждый месяц.


Кроме того, говорится на сайте суда, водитель получил и дополнительное наказание — ему нельзя будет садиться за руль в течение полутора лет.


Приговор в законную силу ещё не вступил.


Корреспонденту НГС не удалось оперативно получить комментарии руководства компании «Автоальянс» по поводу летней аварии и её последствий. Диспетчер перевозчика сообщила, что руководителей на месте нет, и порекомендовала позвонить завтра в первой половине дня.

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