В Новосибирске начали снимать фильм про пришельцев и портал на площади Ленина

В Новосибирске начались съёмки детского фильма про пришельцев, которые прибыли в город, чтобы научить беречь экологию

В Новосибирске начались съёмки детского игрового фильма «Пришельцы из будущего».







«По сценарию в одной из престижных новосибирских школ сложились две конкурирующие группы детей: одни — более модные, состоятельных родителей, вторые — попроще. <…> В один прекрасный день на площади Ленина открывается портал, и оттуда выходят странные дети — это пришельцы из будущего. Они прибыли в Новосибирск с целью показать детям, что нужно беречь окружающую среду», — рассказала корреспонденту НГС директор и продюсер кинокомпании Junior Film Наталья Рузайкина.





По словам Рузайкиной, тема экологии будет в фильме главной. Съёмки уже прошли в ТРЦ «Аура», также планируются съёмки в двух новосибирских школах, на улицах в центре Новосибирска и в одной из промышленных зон города.





Закончить съёмочный процесс предполагается в мае. Режиссёром фильма выступила Мария Сорокина, работающая над созданием сюжетов для новосибирской версии «Ералаша».





В конце марта новосибирский режиссёр Филипп Дмитриев озвучил желание тоже снять фильм про школьников и пришельцев. Дмитриев планировал начать свой съёмочный процесс в мае после завершения работы над продолжением фантастического фильма «Время Иниго Морено».