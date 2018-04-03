Новосибирец устроил погоню за буйным водителем, который въехал в припаркованные машины

Водитель иномарки попытался скрыться с места аварии, но его задержали прохожие

Днём 3 апреля во дворе дома № 197 на улице Зорге в Кировском районе Новосибирска водитель Nissan Sunny столкнулся с четырьмя припаркованными автомобилями и попытался скрыться. Нарушителя задержали прохожие.





«Это было около 15:00. Он гонял на этой машине по Затулинке. В какой-то момент начал разворачиваться, задел машину и попытался скрыться. При развороте он зацепил ещё несколько машин. Я поехал за ним, вызвал полицию. Там во дворе он въехал ещё в одну машину. Он хотел убежать, но я его догнал и передал полиции после этого», — сообщил корреспонденту НГС очевидец происшествия Сергей.





По его словам, из-за столкновения с припаркованными машинами водитель «Ниссана» разбил лицо о руль.





«Полицейские приехали быстро, после чего задержали водителя иномарки», — добавил Сергей.





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