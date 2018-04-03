Новосибирец устроил погоню за буйным водителем, который въехал в припаркованные машины

Водитель иномарки попытался скрыться с места аварии, но его задержали прохожие
Водитель иномарки попытался скрыться с места аварии, но его задержали прохожие

Днём 3 апреля во дворе дома № 197 на улице Зорге в Кировском районе Новосибирска водитель Nissan Sunny столкнулся с четырьмя припаркованными автомобилями и попытался скрыться. Нарушителя задержали прохожие.


«Это было около 15:00. Он гонял на этой машине по Затулинке. В какой-то момент начал разворачиваться, задел машину и попытался скрыться. При развороте он зацепил ещё несколько машин. Я поехал за ним, вызвал полицию. Там во дворе он въехал ещё в одну машину. Он хотел убежать, но я его догнал и передал полиции после этого», — сообщил корреспонденту НГС очевидец происшествия Сергей.


По его словам, из-за столкновения с припаркованными машинами водитель «Ниссана» разбил лицо о руль.


«Полицейские приехали быстро, после чего задержали водителя иномарки», — добавил Сергей.


30 марта в Новосибирске на парковке у МФЦ «Сан Сити» случилось ДТП — «Тойота Премио» собрала на парковке три автомобиля.

Прочтений: 2220
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (2)2
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено