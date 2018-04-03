Грузовик попал под грейдер в Первомайском районе

ДТП случилось около 14:00

Днём 3 апреля в Первомайском районе Новосибирска в аварию попали грузовик и грейдер.





«Грейдер двигался по улице Аксёнова со стороны Героев Революции по главной дороге, выехал на пересечение улиц Аксёнова и Баганская с левым поворотом (поворачивал на Баганскую. — НГС). При совершении маневра грейдер ощутил удар от грузовика Isuzu», — сообщают аварийные комиссары «Автоспас».





Грузовик перед аварией ехал по Баганской и поворачивал налево на улицу Аксёнова под знак «Уступи дорогу», сообщают аваркомы. По их данным, грейдер принадлежит муниципальным службам.







В главном управлении благоустройства и озеленения Новосибирска пообещали прокомментировать информацию о происшествии позднее.





Участники не признавали вину





В аварии никто не пострадал





На выходных НГС рассказывал про другую аварию с грузовиком — 31 марта грузовой «Мицубиси» въехал в легковой «Субару» под Димитровским мостом. «Субару» отбросило в опору моста.

