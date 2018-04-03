Грузовик попал под грейдер в Первомайском районе

ДТП случилось около 14:00
ДТП случилось около 14:00

Днём 3 апреля в Первомайском районе Новосибирска в аварию попали грузовик и грейдер.


«Грейдер двигался по улице Аксёнова со стороны Героев Революции по главной дороге, выехал на пересечение улиц Аксёнова и Баганская с левым поворотом (поворачивал на Баганскую. — НГС). При совершении маневра грейдер ощутил удар от грузовика Isuzu», — сообщают аварийные комиссары «Автоспас».


Грузовик перед аварией ехал по Баганской и поворачивал налево на улицу Аксёнова под знак «Уступи дорогу», сообщают аваркомы. По их данным, грейдер принадлежит муниципальным службам. 


В главном управлении благоустройства и озеленения Новосибирска пообещали прокомментировать информацию о происшествии позднее.


Участники не признавали вину
Участники не признавали вину


В аварии никто не пострадал
В аварии никто не пострадал


На выходных НГС рассказывал про другую аварию с грузовиком — 31 марта грузовой «Мицубиси» въехал в легковой «Субару» под Димитровским мостом. «Субару» отбросило в опору моста.

Прочтений: 1784
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (0)0
Добавить комментарий

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено