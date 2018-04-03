Из «Сибирского Молла» эвакуировали посетителей

Из торгового центра на улицу вышли десятки людей

Днём 3 апреля из торгово-развлекательного центра «Сибирский Молл» в Октябрьском районе Новосибирска эвакуировали посетителей.







По словам очевидца, эвакуация началась около 15:10 после того, как по громкой связи объявили пожарную тревогу.





По данным источника НГС, это учебная эвакуация, которую в торгово-развлекательном центре запланировали ещё несколько дней назад.







Также сегодня с проверкой в «Сибирский Молл» нагрянули работники прокуратуры, МЧС и Росгвардии. «Проводилась проверка <…> на предмет соблюдения пожарной безопасности в торговом центре и соблюдения должностными лицами частной охранной организации, обслуживающей торговый центр, своих функций по [обеспечению] безопасности посетителей», — рассказал корреспонденту НГС помощник прокурора Октябрьского района Новосибирска Олег Рябов.







По его словам, сотрудники ведомств, в частности, проверили работу систем пожаротушения и дымоудаления, осмотрели пути эвакуации и изучили документы, касающиеся строительства и реконструкции здания ТРЦ.







Эвакуация началась в четвертом часу дня





По громкой связи прозвучало объявление о пожарной тревоге





Посетители терпеливо ждут, когда можно будет вернуться в здание





15:55

В ТРЦ «Сибирский Молл» корреспонденту НГС подтвердили, что пожарная тревога была учебной. Сейчас учения уже завершились, и люди смогли снова зайти в здание торгового центра.









Сегодня утром учебная эвакуация также прошла в ТЦ «Калина» в Заельцовском районе Новосибирска.