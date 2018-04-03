Две девушки из Новосибирска попали в топ-50 самых красивых россиянок

Чирлидер Юлия Гришманова (слева) и модель Мария Ступина (справа) в конкурсных нарядах 
Чирлидер Юлия Гришманова (слева) и модель Мария Ступина (справа) в конкурсных нарядах 

Две сибирячки — 20-летняя модель Мария Ступина и 19-летняя чирлидер ХК «Сибирь» Юлия Гришманова — прошли первый этап конкурса красоты «Мисс Россия – 2018» и попали в топ-50. Об этом сообщила НГС директор модельного агентства Elite Stars Татьяна Фетисова.


«Прошёл этап конкурса — презентация себя и своего края. Девочки представляли там Новосибирск и Новосибирскую область. Мария подарила жюри мёд и орехи, а Юлия — хоккейную клюшку и сувениры от "Сибири". <…> Фотографии девушек выставили на сайте [конкурса], и началось голосование», — рассказала корреспонденту НГС директор модельного агентства Elite Stars Татьяна Фетисова. 


По словам Фетисовой, обе девушки, сейчас представляющие регион, прошли жёсткий отбор — только на кастинге в Новосибирске было 150 девушек, подходивших по параметрам, а по всей России заявок пришло более 70 тысяч.


По итогам интернет-голосования на сайте конкурса 10 участниц с наибольшим количеством голосов попадут на финал конкурса «Мисс Россия – 2018» автоматически, а ещё 10 — выберет жюри.


В конце марта молодая мама из Новосибирска Ульяна Кофанова победила на международном конкурсе красоты Mrs. Asia Pacific 2018, проходившем в Сингапуре.

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