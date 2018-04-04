В Новосибирск придёт новая волна потепления
Новосибирские синоптики дали прогноз погоды на ближайшие трое суток: к концу недели в город придёт долгожданное тепло.
Согласно прогнозу, в среду, 4 апреля, в Новосибирске ночью ожидается слабый снег, а днём осадков не будет.
«Ветер северо-западный 4–9 метров в секунду, температура ночью
По её словам, в последующие двое суток осадков в Новосибирске не прогнозируется.
«Ветер 5 [апреля] юго-восточный 2–7 метров в секунду. Температура 5 апреля ночью
Последняя пятидневка декады ожидается тёплой.
10 апреля мы ещё ждём перемены погоды», — добавила Марина Виноградова.
Вчера днём в Новосибирск вернулась зима — город засыпало сильным снегопадом.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон!
Подписывайтесь на наш Twitter и читайте главные новости Новосибирска всего в 280 символах (на самом деле мы укладываемся в 140).
Александр Сильченко
Фото Александра Ощепкова