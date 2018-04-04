В Новосибирск придёт новая волна потепления

К концу недели в Новосибирске потеплеет до +7
К концу недели в Новосибирске потеплеет до +7

Новосибирские синоптики дали прогноз погоды на ближайшие трое суток: к концу недели в город придёт долгожданное тепло.


Согласно прогнозу, в среду, 4 апреля, в Новосибирске ночью ожидается слабый снег, а днём осадков не будет.


«Ветер северо-западный 4–9 метров в секунду, температура ночью –11…–12 [градусов], днём 0…–2. Сильная гололедица на дорогах», — сообщила корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.


По её словам, в последующие двое суток осадков в Новосибирске не прогнозируется.


«Ветер 5 [апреля] юго-восточный 2–7 метров в секунду. Температура 5 апреля ночью –8…–10 [градусов], днём +3…+5. Температура ночью <…> 6 [апреля] –5…–7, днём +5… +7 градусов. 


Последняя пятидневка декады ожидается тёплой. 


10 апреля мы ещё ждём перемены погоды», — добавила Марина Виноградова.


Вчера днём в Новосибирск вернулась зима — город засыпало сильным снегопадом.

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