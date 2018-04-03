Вместо билета дали бумажку: новосибирцы не смогли рассчитаться картами в автобусах

Рассчитаться по картам пассажиры не могли в двух автобусах
Рассчитаться по картам пассажиры не могли в двух автобусах

Пассажиры новосибирских городских автобусов не смогли рассчитаться картами — в одном кондуктор выписывала свой чек на бумаге, в другом сообщала, что терминал на зарядке.


«Это было вчера около 10 часов, наверное. Кондуктор сказала, что во всех автобусах не работают терминалы», — рассказал пассажир автобуса № 54 Тимофей Сенцов, который ехал от остановки «Шукшина» до «Матвеевки». 


По его словам, кондуктор взяла деньги за проезд, а вместо билета сама выписала чек на клочке бумаги. У кого был безналичный расчет, в «чеке» было написано «карта». У кого наличные — «нал» и 19,00 (стоимость поездки. — А.Б.). Также она указала номер маршрута и свою фамилию.


Чек, выписанный пассажиру кондуктором автобуса № 54
Чек, выписанный пассажиру кондуктором автобуса № 54


В ПАТП-4, в чьём ведомстве находится маршрут автобуса № 54, корреспонденту дозвониться не удалось. За комментарием по поводу этой ситуации корреспондент НГС обратилась в мэрию Новосибирска.


Второй случай произошёл в автобусе № 64. Как сообщила читательница НГС, около 10:00 кондуктор в автобусе не могла рассчитать пассажиров по социальным и транспортным картам, так как, по её словам, «терминал был на зарядке». Правда, как пояснила читательница, рассчитываться не заставляли, кондуктор лишь говорила, что «надеется на благоразумие пассажиров».


В компании, обслуживающей этот маршрут, пояснили, что сбой аппаратуры был недолгим — только на один круг. «Они доехали до конечной, а потом заменили терминал. И снова работать по терминалу стали, — прокомментировала директор компании Ирина Прилукова. — Пассажиры просто проезжают бесплатно, нам не идёт финансирование».


В конце прошлого года перевозчики возмущались тем, что мэрия не рассчитывается с ними за проезд льготников. Задолженность была около 90 миллионов рублей. В декабре мэр Анатолий Локоть распорядился погасить долги перед частными перевозчиками. В том же документе сообщалось, что отменяется скидка 1 рубль за проезд по транспортной карте

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