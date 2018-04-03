Вместо билета дали бумажку: новосибирцы не смогли рассчитаться картами в автобусах
Пассажиры новосибирских городских автобусов не смогли рассчитаться картами — в одном кондуктор выписывала свой чек на бумаге, в другом сообщала, что терминал на зарядке.
«Это было вчера около 10 часов, наверное. Кондуктор сказала, что во всех автобусах не работают терминалы», — рассказал пассажир автобуса
По его словам, кондуктор взяла деньги за проезд, а вместо билета сама выписала чек на клочке бумаги. У кого был безналичный расчет, в «чеке» было написано «карта». У кого наличные — «нал» и 19,00 (стоимость поездки. — А.Б.). Также она указала номер маршрута и свою фамилию.
В ПАТП-4, в чьём ведомстве находится маршрут автобуса
Второй случай произошёл в автобусе
В компании, обслуживающей этот маршрут, пояснили, что сбой аппаратуры был недолгим — только на один круг. «Они доехали до конечной, а потом заменили терминал. И снова работать по терминалу стали, — прокомментировала директор компании Ирина Прилукова. — Пассажиры просто проезжают бесплатно, нам не идёт финансирование».
В конце прошлого года перевозчики возмущались тем, что мэрия не рассчитывается с ними за проезд льготников. Задолженность была около 90 миллионов рублей. В декабре мэр Анатолий Локоть распорядился погасить долги перед частными перевозчиками. В том же документе сообщалось, что отменяется скидка 1 рубль за проезд по транспортной карте.
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Анна Богданова
Фото Анны Золотовой (1), предоставлено Тимофеем Сенцовым (2)