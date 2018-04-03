«Меня скомпрометировали»: эвакуаторщик потерял работу после драки с новосибирцем на штрафстоянке

История с эвакуацией автомобиля с Красного проспекта стала резонансной и дошла до суда после появления видео в интернете

Октябрьский районный суд Новосибирска оштрафовал на 5 тысяч рублей по статье 6.1.1 КоАП («Побои») 30-летнего эвакуаторщика Александра, который с кулаками напал на мужчину на штрафстоянке.







«Он (эвакуаторщик. — И.К.) всё признал, даже не потребовалась видеозапись, которая была. <…> Ещё он, как рассказал муж, заметил, что не знал, что нельзя руки распускать. Ему "по минималке" назначили [наказание], так как у него двое детей и он сейчас не работает», — рассказала корреспонденту НГС супруга избитого мужчины Мария.





Сам оштрафованный водитель службы эвакуации рассказал корреспонденту НГС, что начал драку из-за оскорблений в свой адрес.







«За словами человеку следить надо уметь просто. Слишком много говорит и cкомпрометировал. Прям прямым текстом, и не очень такие хорошие бранные слова. Не каждый вытерпит, тем более с нашим уровнем напряжения в работе. У нас за день таких бывает и по 10, и по 20 человек», — пояснил Александр.







Он добавил, что описал весь конфликт в объяснительной участковому и уже не работает в компании «Спецтехтранс-Нск», откуда его попросили уйти после драки.





Напомним, 27 января водитель эвакуатора на штрафстоянке ГАПП-9 напал на новосибирца, и это попало на видео, которое НГС опубликовал в феврале. Избитый был супругом владелицы эвакуированного автомобиля. Находившиеся в тот момент на стоянке автоинспекторы не стали разбираться в инциденте, за что руководство ГИБДД пообещало их наказать.





Нападение эвакуаторщика на новосибирца запечатлено на 8:02



