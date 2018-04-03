Отмена рейсов в Таджикистан: пассажирам начали возвращать деньги за билеты

S7 Airlines прервала полёты между Новосибирском и Таджикистаном со 2 апреля
S7 Airlines прервала полёты между Новосибирском и Таджикистаном со 2 апреля

Авиакомпания S7 Airlines пообещала вернуть деньги пассажирам отменённых рейсов из Новосибирска в города Таджикистана — Душанбе и Худжанд.


«Пассажиры рейсов S7-3291/3292 Новосибирск – Худжанд – Новосибирск и S7-3295/3296 Новосибирск – Душанбе – Новосибирск со 2 по 9 апреля включительно могут оформить вынужденный возврат авиабилетов, перенести вылет на более позднюю дату или изменить маршрут в авиабилете на ближайшие аэропорты за пределами Таджикистана — Ташкент, Бишкек, Ош, Шымкент, Фергана», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе группы компаний S7.


Представители компании уточнили, что вернуть или переоформить билеты можно по месту их покупки — в собственных кассах S7, у агентов и через контактный центр авиакомпании по телефону 8-800-700-0707.


Ранее ТАСС со ссылкой на свои источники сообщил, что Таджикистан со 2 апреля отозвал разрешения на полёты из регионов России в Душанбе и Худжанд сразу у четырёх российских авиакомпаний, включая S7 Airlines. Помимо неё рейсы в Таджикистан из Новосибирска выполняли и две авиакомпании из этой страны — Tajik Air и Somon Air. Но, по решению российских авиавластей, теперь и они прекратят полёты.


«Авиационные власти с 5 апреля отзывают ранее выданные разрешения на выполнение авиакомпаниями Tajik Air и Somon Air полётов по маршрутам Новосибирск — Худжанд и Новосибирск — Душанбе, начиная с 00:00», — сообщил вечером 2 апреля ТАСС со ссылкой на заявление Минтранса РФ.

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