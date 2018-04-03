Весны не будет: снег в Новосибирске пошёл белой стеной

Днём 3 апреля в Новосибирск вернулась зима — по городу прошлась плотная пелена снега.


Снегопад начался около 13 часов.


Для тех, кто ещё не посмотрел в окно, НГС публикует фото, как сегодня выглядит город.


Зима не спешит уходить из Новосибирска
Зима не спешит уходить из Новосибирска


Синоптики предполагают, что завтра и послезавтра снега уже не будет
Синоптики предполагают, что завтра и послезавтра снега уже не будет


А новосибирская ГИБДД сегодня выпустила предупреждение для водителей из-за плохих погодных условий:


«Госавтоинспекция Новосибирской области обращается к водителям с просьбой быть максимально внимательными во время движения, неукоснительно придерживаться скоростного режима, соблюдать безопасную дистанцию и правила маневрирования. Для максимального обеспечения безопасности дорожного движения на федеральных и региональных автодорогах Госавтоинспекцией региона выставлены дополнительные наряды дорожно-патрульной службы на аварийно-опасных участках с целью предупреждения участников дорожного движения об опасности передвижения в неблагоприятных погодных условиях.


Госавтоинспекция направила информацию во все дорожно-коммунальные службы для обработки проезжих частей противогололедными материалами».


Накануне синоптики прогнозировали на 3 апреля снег, а в следующие двое суток осадков не планируется.

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