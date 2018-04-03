Весны не будет: снег в Новосибирске пошёл белой стеной
Днём 3 апреля в Новосибирск вернулась зима — по городу прошлась плотная пелена снега.
Снегопад начался около 13 часов.
Для тех, кто ещё не посмотрел в окно, НГС публикует фото, как сегодня выглядит город.
А новосибирская ГИБДД сегодня выпустила предупреждение для водителей из-за плохих погодных условий:
«Госавтоинспекция Новосибирской области обращается к водителям с просьбой быть максимально внимательными во время движения, неукоснительно придерживаться скоростного режима, соблюдать безопасную дистанцию и правила маневрирования. Для максимального обеспечения безопасности дорожного движения на федеральных и региональных автодорогах Госавтоинспекцией региона выставлены дополнительные наряды дорожно-патрульной службы на аварийно-опасных участках с целью предупреждения участников дорожного движения об опасности передвижения в неблагоприятных погодных условиях.
Госавтоинспекция направила информацию во все дорожно-коммунальные службы для обработки проезжих частей противогололедными материалами».
Накануне синоптики прогнозировали на 3 апреля снег, а в следующие двое суток осадков не планируется.
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Елена Громкова
Фото Александра Ощепкова