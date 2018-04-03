Видео: облившийся бензином новосибирец загорелся и прыгнул в реку

Павел Заворин признался, что раньше никогда не делал столь опасных трюков

Новосибирский режиссёр и актёр Павел Заворин выполнил опасный трюк для съёмок своего фильма «Безродные» — он облился бензином, загорелся и спрыгнул с обрыва в реку.







«Очень сложный драматический сюжет — богатые такие, обеспеченные люди любыми путями крадут детей из детдомов <…> И есть перевалочная база, [откуда они] отправляют их в разные страны, кого продают, кого куда. А мы, бывшие детдомовские, спасаем их», — рассказал корреспонденту НГС режиссёр фильма «Безродные» Павел Заворин.







Съёмки драмы начались в январе, а закончить их режиссёр планирует осенью 2018 года. В апреле недалеко от села Чик Коченёвского района НСО снималась одна из самых сложных сцен «Безродных» — по сюжету, враги героя Заворина привезли его в степь, облили бензином и подожгли.







После сложной сцены Заворин отделался лёгкими ожогами





Он же, спасаясь, срывается с обрыва и бежит к реке — «бандиты» думают, что он погиб. По словам режиссёра, опасную сцену пришлось снимать с одного дубля.







Съёмки криминальной драмы планируют закончить осенью





«Это был действительно бензин — всё по-натуральному. Все съёмки приближены к реальности. Настолько сложные [трюки] я ещё не делал. Немножко спина от жары подгорела, но успел, добежал до воды», — отметил артист.











Павел Заворин добавил, что это первый его полнометражный фильм — раньше он снимал видеоклипы, в основном, для певцов шансона, например, для Сергея Клушина и для недавно трагически погибшего исполнителя Андрея Климнюка.





Что касается бюджета «Безродных», по словам режиссёра, денег на фильм потратили мало — работали «на энтузиазме».







Ранее в Новосибирске презентовали мистический фильм «Крутой вираж» новосибирского режиссёра Филиппа Дмитриева — в нём тоже исполнялись сложные трюки.

