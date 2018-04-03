Светофоры на Гусинобродском шоссе погасли из-за перебоев с электричеством

Светофор не работает из-за перебоя с электроэнергией
Светофор не работает из-за перебоя с электроэнергией

Днём 3 апреля на пересечении улицы Волочаевской и Гусинобродского шоссе в Дзержинском районе Новосибирска отключились светофоры.


По информации очевидцев, из-за перебоя в работе светофора на перекрёстке сильно затруднено движение, а пешеходы не могут перейти дорогу.


«Я проезжал этот перекрёсток около 11:50, светофор уже не работал. На перекрёстке хаос творится. Два интенсивных потока идут постоянно. Никто не регулирует, создаётся аварийная обстановка. Пешеходы в шоке, пропускают водителей, опасаются, что их собьют», — рассказал корреспонденту НГС очевидец Илья.


В Специализированном монтажно-эксплуатационном учреждении (СМЭУ), которое обслуживает светофоры, корреспонденту НГС подтвердили, что светофор не работает.


«С нашей стороны всё в порядке, светофор не работает из-за перебоя в электросети на подстанции. До 17:00 светофор не будет работать. Мы уже оповестили сотрудников ГИБДД», — пояснили в Специализированном монтажно-эксплуатационном учреждении.


В начале прошлой недели не работали светофоры на улице Богдана Хмельницкого рядом с остановкой «ДК Горького» — рабочие меняли там силовой кабель.

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