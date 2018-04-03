В Новосибирске начали выдавать лицензии на отстрел птиц

Сезон весенней охоты продлится до 25 апреля
Сезон весенней охоты продлится до 25 апреля

В Новосибирской области начали выдавать разрешения на добычу птиц.


«Весенний сезон охоты пройдёт в Новосибирской области с 16 по 25 апреля. Охота будет разрешена на водоплавающую и боровую дичь: селезней, вальдшнепа, ворону серую, грача, тетерева и глухаря. Запрещена охота на самок глухаря обыкновенного, гуся серого, лысух, рябчиков, веретенника (большого, малого), кроншнепа среднего», — сообщила пресс-служба губернатора и правительства со ссылкой на министерство природных ресурсов и экологии по НСО.


Разрешения в области смогут получить 5 тысяч охотников.


В Новосибирске лицензии на охоту можно получить по адресу: улица Жуковского, 100 — там расположен департамент по охране животного мира НСО. Разрешения выдают со 2 по 25 апреля.


В прежние годы, когда начиналась выдача, в департаменте собирались очереди. Сегодня представители ведомства рассказали, что ажиотажа  нет — всё проходит в текущем режиме.


Количество птиц, которых можно отстрелить, ограничено — оно разнится по разным района области. Например, по информации департамента, в Северном районе можно добыть 1854 селезня, а в Коченёвском — 687 вальдшнепов.


По словам врио министра природных ресурсов и экологии Новосибирской области Александра Дубовицкого, правила весенней охоты 2018 года отличаются от предыдущего года. 


«Во-первых, объектами весенней охоты являются только самцы, причём для каждого вида существуют свои особенности. Например, правилами охоты установлено, что добыча глухарей и тетеревов разрешается только во время тока, вальдшнепа — на вечерней тяге. При охоте на селезней запрещена охота с использованием плавательных средств. Также запрещена охота с собаками охотничьих пород, ловчими птицами, за исключением применения подружейных собак для отыскивания раненой пернатой дичи и подачи добытой дичи. Запрещена и охота на гуся серого в весенний период на территории области», — рассказал Дубовицкий.

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