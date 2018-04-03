В Новосибирск вернулись кряквы, которые свистят и танцуют

У птиц начался брачный период

В Новосибирске и окрестностях появились первые утки-кряквы — птицы вернулись к гнёздам после зимовки на незамёрзших водоёмах.





Орнитолог Алексей Яновский рассказал корреспонденту НГС, что сейчас птицы обитают в основном в Советском районе города, в окрестностях плотины ГЭС.





«Скорее всего, сейчас можно наблюдать местные виды крякв. Они зимовали на незамерзающих водоёмах, а сейчас возвращаются к местам гнездования. Если говорить об области, то с появлением проталин могут местами возвращаться кряквы, гуси, серые гуси. Может начаться пролёт северных гусей. Тем не менее, похолодания и снегопады затормозили прилёт птиц», — рассказал Яновский.





По словам орнитолога, сейчас у уток начинается брачный период. В это время кряквы свистят и танцуют на открытой воде.





«У каждого вида уток свои танцы и брачные игрища. Селезни демонстрируют своё превосходство демонстративным поведением и красотой оперения. В это время они издают очень красивый свист, но наблюдать это можно только при скрытом наблюдении. При людях птицы более сдержанны», — сообщил Алексей Яновский.





Самыми первыми в Новосибирск прилетели сороки. В конце февраля птицы начали присматривать места для будущих гнёзд.