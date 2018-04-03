Доплата за диван: аналитики назвали разницу в цене на квартиры с мебелью и без

Аналитики подсчитали, какую долю в цене квартиры в Новосибирске продавцы отводят мебели — оказалось, что в среднем она обойдётся покупателю в четверть покупки.


Продавцы нередко оставляют в квартирах всю обстановку — чаще полный комплект можно встретить в дорогом сегменте жилья
Продавцы нередко оставляют в квартирах всю обстановку — чаще полный комплект можно встретить в дорогом сегменте жилья


По информации специалистов N1.RU, средняя цена полностью готовой к проживанию квартиры в Новосибирске сегодня составляет 3,7 миллиона рублей. Это на 24% больше, чем цена квартиры с «голыми стенами», которая в среднем составляет 3 миллиона.


Самую большую разницу в стоимости эксперты отметили в «трёшках» — здесь она доходит до 50%: с 4,5 до 6,65 миллиона рублей. Меблированная «двушка» обойдётся в среднем в 3,9 миллиона, «однёшка» — в 2,34 миллиона.


Разница в цене между пустой и меблированной квартирами может доходить до 50%
Разница в цене между пустой и меблированной квартирами может доходить до 50%


«Наибольшая доля квартир с мебелью встречается в двух полярных сегментах — дешевых и дорогих. Зачастую собственники недорогих квартир просто не хотят забирать старую мебель и тратиться на её транспортировку, а владельцы дорогой недвижимости, как правило, переезжая в новое жилье, создают новый дизайн-проект, под который старая обстановка просто не подходит, — комментирует руководитель пресс-службы N1.RU Анастасия Гринёва. — Обеим категориям продавцов ненужная мебель даёт возможность накинуть сверху».


Иногда в обстановке встречаются необычные детали: например, выбеленные стволы деревьев
Иногда в обстановке встречаются необычные детали: например, выбеленные стволы деревьев


Больше всего готовых к новым жителям квартир сегодня продают в Октябрьском районе — они занимают 22,8% от всего подобного предложения, хотя за год их доля выросла незначительно. В Заельцовском районе такого предложения стало больше сразу на 5,2% — за год число вариантов выросло с 10 до 15,2%.


Анастасия Гринёва предположила, что такой рост может объясняться большим выбором вариантов. «Это район, в котором в целом много жилья в продаже как вторичного, так и новостроек. Возможно, продавцы, активно конкурируя между собой, используют мебель как некое преимущество», — предположила она.


В доступном жилье обстановка обычно значительно скромнее
В доступном жилье обстановка обычно значительно скромнее


Самая дорогая обставленная квартира продаётся в доме на Красном проспекте, 56А. В ней четыре уровня с собственным лифтом, есть бассейн, а ремонт выполнен по индивидуальному дизайн-проекту в классическом стиле, указано в объявлении. В комнатах стоит массивная деревянная мебель и кожаные диваны, встречаются даже элементы из цельных стволов деревьев. За квартиру с обстановкой владельцы просят 79 миллионов рублей.


Самый доступный вариант нашёлся в хрущёвке на улице Котовского, 33. Площадь крошечной студии на первом этаже — всего 12 кв. м, обстановка здесь куда скромнее, но, судя по фото, есть диван, комод, миниатюрный кухонный гарнитур и техника. К моменту публикации объявление ушло в архив, но предлагали студию всего за 750 тысяч рублей.


В начале месяца эксперты заметили рост цен на хрущёвки — дороже всего они оказались в центре и в Академгородке

Прочтений: 4525
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (22)22
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено