Доплата за диван: аналитики назвали разницу в цене на квартиры с мебелью и без

Аналитики подсчитали, какую долю в цене квартиры в Новосибирске продавцы отводят мебели — оказалось, что в среднем она обойдётся покупателю в четверть покупки.







Продавцы нередко оставляют в квартирах всю обстановку — чаще полный комплект можно встретить в дорогом сегменте жилья





По информации специалистов N1.RU, средняя цена полностью готовой к проживанию квартиры в Новосибирске сегодня составляет 3,7 миллиона рублей. Это на 24% больше, чем цена квартиры с «голыми стенами», которая в среднем составляет 3 миллиона.







Самую большую разницу в стоимости эксперты отметили в «трёшках» — здесь она доходит до 50%: с 4,5 до 6,65 миллиона рублей. Меблированная «двушка» обойдётся в среднем в 3,9 миллиона, «однёшка» — в 2,34 миллиона.







Разница в цене между пустой и меблированной квартирами может доходить до 50%





«Наибольшая доля квартир с мебелью встречается в двух полярных сегментах — дешевых и дорогих. Зачастую собственники недорогих квартир просто не хотят забирать старую мебель и тратиться на её транспортировку, а владельцы дорогой недвижимости, как правило, переезжая в новое жилье, создают новый дизайн-проект, под который старая обстановка просто не подходит, — комментирует руководитель пресс-службы N1.RU Анастасия Гринёва. — Обеим категориям продавцов ненужная мебель даёт возможность накинуть сверху».







Иногда в обстановке встречаются необычные детали: например, выбеленные стволы деревьев





Больше всего готовых к новым жителям квартир сегодня продают в Октябрьском районе — они занимают 22,8% от всего подобного предложения, хотя за год их доля выросла незначительно. В Заельцовском районе такого предложения стало больше сразу на 5,2% — за год число вариантов выросло с 10 до 15,2%.







Анастасия Гринёва предположила, что такой рост может объясняться большим выбором вариантов. «Это район, в котором в целом много жилья в продаже как вторичного, так и новостроек. Возможно, продавцы, активно конкурируя между собой, используют мебель как некое преимущество», — предположила она.







В доступном жилье обстановка обычно значительно скромнее





Самая дорогая обставленная квартира продаётся в доме на Красном проспекте, 56А. В ней четыре уровня с собственным лифтом, есть бассейн, а ремонт выполнен по индивидуальному дизайн-проекту в классическом стиле, указано в объявлении. В комнатах стоит массивная деревянная мебель и кожаные диваны, встречаются даже элементы из цельных стволов деревьев. За квартиру с обстановкой владельцы просят 79 миллионов рублей.







Самый доступный вариант нашёлся в хрущёвке на улице Котовского, 33. Площадь крошечной студии на первом этаже — всего 12 кв. м, обстановка здесь куда скромнее, но, судя по фото, есть диван, комод, миниатюрный кухонный гарнитур и техника. К моменту публикации объявление ушло в архив, но предлагали студию всего за 750 тысяч рублей.







В начале месяца эксперты заметили рост цен на хрущёвки — дороже всего они оказались в центре и в Академгородке.

