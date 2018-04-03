Новосибирский зоопарк начал продавать билеты в интернете

Обменивать электронные билеты на бумажные не нужно

Новосибирский зоопарк имени Ростислава Шило начал онлайн-продажу билетов.





Купить билет можно через сайт учреждения zoonovosib.ru.





«Теперь вы можете купить билеты в зоопарк на нашем сайте, оплатив их с использованием банковской карты платежных систем Visa, MasterCard и МИР. Для этого необходимо заполнить все поля в соответствующем разделе, проверить состав заказа и правильность введённых данных. На ваш электронный адрес будут отправлены все уведомления по заказу и электронные билеты. Максимальное количество билетов за одну покупку составляет 6 штук», — говорится в сообщении зоопарка.





В зоопарке отмечают, что обменивать электронные билеты на бумажные в кассе не нужно.





«Электронные билеты необходимо предъявить контролеру для считывания QR-кода на экране вашего смартфона, планшета или распечатав билет заранее», — поясняет пресс-служба парка.





Билет действует с даты приобретения до 31 декабря того года, в котором его купили





Сайт зоопарка, на котором сейчас продают билеты, запустили в июне 2017 года — тогда сообщалось, что онлайн-сервис должен заработать до конца года.