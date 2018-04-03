На полигоне под Новосибирском десантировались 200 спецназовцев

Спецназовцы десантировались с высоты 800 метров
Спецназовцы десантировались с высоты 800 метров

На новосибирском полигоне Шилово прошли учения спецназа Центрального военного округа — военные отрабатывали ночное десантирование и десантирование в тылу условного противника.


В учениях приняли участие более 200 новосибирских военнослужащих. Высадка десанта выполнялась из транспортно-боевых вертолетов Ми-8АМТШ «Терминатор» с высоты 800 метров с применением парашютной системы «Арбалет-2».


«Помимо выполнения стандартных элементов воздушно-десантной подготовки подразделения спецназа отработали сборы взводов в назначенных точках после приземления, проведение диверсионных действий на объектах условного противника и совершли марши в полном боевом снаряжении», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе Центрального военного округа.


Десантирование проводилось с современных вертолётов Ми-8АМТШ «Терминатор»
Десантирование проводилось с современных вертолётов Ми-8АМТШ «Терминатор»


Справка: Вертолёт Ми-8АМТШ «Терминатор» — современные многоцелевые военно-транспортные вертолёты, предназначенные для перевозки личного состава, а также груза внутри кабины и на внешней подвеске. Эти вертолёты созданы с учётом всестороннего анализа опыта применения российской вертолётной техники в боевых действиях в различных горячих точках.


На прошлой неделе стало известно, что в Новосибирской области начались тренировки «лесного спецназа» — пожарных, которые тушат лесные пожары.

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