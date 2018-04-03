Новый мобильный оператор объявил предзаказ на SIM-карты в Новосибирске
В Новосибирске объявлен предзаказ на sim-карты нового мобильного оператора — поставлять сотовую связь в город теперь будет интернет-провайдер ТТК.
ТТК Mobile заработает в городе весной.
«Жители Новосибирской, Кемеровской областей, Алтайского края уже сегодня могут оставить заявку на получение SIM-карты на специальном сайте», — рассказали в пресс-службе компании.
Мобильный оператор ТТК Mobile обещает отсутствие дополнительной тарификации междугородних звонков и роуминга внутри страны.
«Все исходящие звонки по России, в том числе и в поездках, входят в пакет минут внутри тарифного плана. Все разговоры внутри сети не тарифицируются. Остатки по пакетам услуг — неистраченный трафик мобильного интернета и минут — по истечении месяца не сгорают и переходят на следующий оплаченный период», — пояснили представители компании.
К TTK Mobile с июля 2017 года могли подключатсья абоненты в Краснодарском крае и Ростовской области, а сейчас оператор доступен и в Челябинской области. В течение 2018 года продукт будет запущен по всей России.
Среди других сотовых операторов, которые появились в Новосибирске относительно недавно, есть Ростелеком и Yota.
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Елена Громкова
Фото предоставлено пресс-службой ТТК