Из ТЦ «Калина» эвакуировали всех сотрудников (обновлено)

Утром 3 апреля из ТЦ «Калина» в Заельцовском районе Новосибирска эвакуировали людей.


Людей не пускают в торговый центр, расположенный на площади Калинина
Людей не пускают в торговый центр, расположенный на площади Калинина


По информации очевидцев, эвакуация началась около 9:40.

«Я проезжал мимо. Там вывели человек 100. Все стоят на улице. Заметил, что многие в фирменных футболках. Людей не пускают в здание», — рассказал корреспонденту НГС очевидце Роман. 


После публикации в торговом центре корреспонденту НГС пояснили, что эвакуация была учебной.


«Это была учебная тревога, всё длилось не больше пяти минут. Эвакуировали только сотрудников», — пояснили корреспонденту НГС в ТЦ «Калина».


Вчера стало известно, что в ТРК «Эдем», расположенном в Академгородке, прокуратура и МЧС устроила проверку пожарной безопасности — в здании торгового центра постоянно срабатывает пожарная сигнализация.

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