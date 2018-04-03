Из ТЦ «Калина» эвакуировали всех сотрудников (обновлено)
Утром 3 апреля из ТЦ «Калина» в Заельцовском районе Новосибирска эвакуировали людей.
По информации очевидцев, эвакуация началась около 9:40.
«Я проезжал мимо. Там вывели человек 100. Все стоят на улице. Заметил, что многие в фирменных футболках. Людей не пускают в здание», — рассказал корреспонденту НГС очевидце Роман.
После публикации в торговом центре корреспонденту НГС пояснили, что эвакуация была учебной.
«Это была учебная тревога, всё длилось не больше пяти минут. Эвакуировали только сотрудников», — пояснили корреспонденту НГС в ТЦ «Калина».
Вчера стало известно, что в ТРК «Эдем», расположенном в Академгородке, прокуратура и МЧС устроила проверку пожарной безопасности — в здании торгового центра постоянно срабатывает пожарная сигнализация.
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Александр Сильченко
Фото предоставлено читателем