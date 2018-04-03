Из ТЦ «Калина» эвакуировали всех сотрудников (обновлено)

Утром 3 апреля из ТЦ «Калина» в Заельцовском районе Новосибирска эвакуировали людей.





Людей не пускают в торговый центр, расположенный на площади Калинина



По информации очевидцев, эвакуация началась около 9:40.



«Я проезжал мимо. Там вывели человек 100. Все стоят на улице. Заметил, что многие в фирменных футболках. Людей не пускают в здание», — рассказал корреспонденту НГС очевидце Роман.







После публикации в торговом центре корреспонденту НГС пояснили, что эвакуация была учебной.







«Это была учебная тревога, всё длилось не больше пяти минут. Эвакуировали только сотрудников», — пояснили корреспонденту НГС в ТЦ «Калина».







Вчера стало известно, что в ТРК «Эдем», расположенном в Академгородке, прокуратура и МЧС устроила проверку пожарной безопасности — в здании торгового центра постоянно срабатывает пожарная сигнализация.