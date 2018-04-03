Подросток проехал свою остановку на автобусе, а после пропал
В Новосибирске ищут пропавшего подростка — 16-летний Алексей Ракунов проехал свою остановку на автобусе и отключил телефон.
«Вчера вечером в половине восьмого они с другом ехали в автобусе
Друг позвонил Алексею и спросил, почему тот не вышел. Подросток взял телефон, но разговаривать не стал — отключил.
Елена рассказала, что вечером семья отправилась на поиски Алексея, они объездили Троллейный жилмассив, обзвонили знакомых, а потом написали заявление в полицию.
«Приметы: рост 172 см, волосы русые, глаза голубые, худощавый. Одет в синие брюки, синюю куртку , серые кроссовки, с собой рюкзак чёрного цвета. Всех, кто обладает информацией о пропавшем, просим сообщить по телефону 8-913-785-15-99», — отмечают в ориентировке родственники.
После публикации мать мальчика рассказала, что он пришёл домой сам.
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Елена Громкова
Фото предоставлены родственниками пропавшего