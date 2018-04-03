Подросток проехал свою остановку на автобусе, а после пропал

Алексей Ракунов не вышел на остановке вместе с другом, а затем отключил телефон
Алексей Ракунов не вышел на остановке вместе с другом, а затем отключил телефон

В Новосибирске ищут пропавшего подростка — 16-летний Алексей Ракунов проехал свою остановку на автобусе и отключил телефон.


«Вчера вечером в половине восьмого они с другом ехали в автобусе № 60 с Маркса в сторону Троллейного жилмассива. Собирался пойти к другу в гости. Друг живёт возле Ленинского рынка. Когда друг вышел на остановке на Чехова, развернулся, а Алексей в автобусе остался», — рассказала корреспонденту НГС мама пропавшего Елена Ракунова.


Друг позвонил Алексею и спросил, почему тот не вышел. Подросток взял телефон, но разговаривать не стал — отключил.


Елена рассказала, что вечером семья отправилась на поиски Алексея, они объездили Троллейный жилмассив, обзвонили знакомых, а потом написали заявление в полицию.


«Приметы: рост 172 см, волосы русые, глаза голубые, худощавый. Одет в синие брюки, синюю куртку , серые кроссовки, с собой рюкзак чёрного цвета. Всех, кто обладает информацией о пропавшем, просим сообщить по телефону 8-913-785-15-99», — отмечают в ориентировке родственники.


После публикации мать мальчика рассказала, что он пришёл домой сам.

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