На площади Калинина отключились светофоры — бригадам нужно максимум два часа на ремонт
Утром в Новосибирске на площади Калинина отключились светофоры — на месте уже работают бригады.
«С 8 утра в режиме жёлтого мигания работают — полностью вся площадь. На месте сейчас работают бригады — ремонтно-восстановительные работы [ведут]», — рассказали корреспонденту НГС в Специализированном монтажно-эксплуатационном учреждении.
Специалистам потребуется максимум два часа, отметили в СМЭУ.
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Елена Громкова
Фото Александра Ощепкова