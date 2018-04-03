На площади Калинина отключились светофоры — бригадам нужно максимум два часа на ремонт

На площади Калинина отключились светофоры — бригадам нужно максимум два часа на ремонт

Утром в Новосибирске на площади Калинина отключились светофоры — на месте уже работают бригады.


«С 8 утра в режиме жёлтого мигания работают — полностью вся площадь. На месте сейчас работают бригады — ремонтно-восстановительные работы [ведут]», — рассказали корреспонденту НГС в Специализированном монтажно-эксплуатационном учреждении.


Специалистам потребуется максимум два часа, отметили в СМЭУ.

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