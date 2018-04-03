Видео: Владимир Тарасенко сцепился с Александром Овечкиным во время матча НХЛ

Сегодня в матче НХЛ сцепились Владимир Тарасенко из команды «Сент-Луис Блюз» и Александр Овечкин из «Вашингтон Кэпиталз».


«Что стало причиной конфликта, пока неизвестно. В выяснение отношений между двумя россиянами вовремя вмешался арбитр. Судье удалось разнять Овечкина и Тарасенко», — передаёт «Спорт-Экспресс».


Матч идёт до сих пор. Счёт в этой игре открыл Владимир Тарасенко.


Владимир Тарасенко — воспитанник новосибирского хоккея, он играл за «Сибирь» с 2008 года, в начале 2012-го игрок перебрался в питерский СКА, в НХЛ нападающий оказался после сезона 2011/2012 года. 



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