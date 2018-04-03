Воздух над Новосибирском набрал вредных примесей
Сегодня, 3 апреля, экспериментальные станции «Тион» отметили минимальный уровень загрязнений в воздухе над Новосибирском.
Станции оценили уровень загрязнений в 2 из 10 баллов. Этот показатель оценивается как нормальный, но тем не менее он выше уровня, который станции фиксировали в субботу — 30 марта. Тогда в городе был 1 балл из 10.
«3 апреля метеоусловия не будут способствовать накоплению вредных примесей. Общий уровень загрязнения атмосферы города ожидается пониженный», — отмечается на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.
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Елена Громкова
Фото Татьяны Фатеевой