В Новосибирске хотят запретить рекламировать услуги по написанию диссертаций

Авторы законопроекта хотят, чтобы обучающиеся сами работали над своими научными трудами
Авторы законопроекта хотят, чтобы обучающиеся сами работали над своими научными трудами

Комиссия по законопроектной деятельности России одобрила законопроект о запрете на рекламу услуг по подготовке и написанию квалификационных и научных работ.


Согласно информации, опубликованной на сайте Правительства РФ, под запрет могут попасть диссертации, выпускные квалификационные работы, доклады о результатах научно-квалификационных работ.


Авторы законопроекта рассчитывают таким образом добиться того, чтобы обучающиеся самостоятельно работали над своими научными трудами.


«Предоставление третьими лицами услуг по подготовке и написанию работ в рамках государственной системы научной аттестации, промежуточной или итоговой аттестации обучающихся оказывает негативный эффект на результаты обучения, на объективность оценки научной квалификации», — говорится на сайте Правительства.


Законопроектом предполагается дополнить перечень товаров и услуг, реклама которых не допускается, в статье 7 Федерального закона от 13 марта 2006 года №38-ФЗ «О рекламе». Проект будет рассмотрен на заседании Правительства РФ.


Напомним, в прошлом году первого вице-мэра Новосибирска Геннадия Захарова заподозрили в списывании диссертации.

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