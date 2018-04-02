Новосибирских бегунов чуть не сдуло ветром с высоты 2 километров

В обеих горных гонках победила Елена Рухляда из Новосибирска
В обеих горных гонках победила Елена Рухляда из Новосибирска

Новосибирская бегунья Елена Рухляда победила в I этапе кубка России по скайраннингу в дисциплинах «гонка» и «вертикальный километр», которые проходили в минувшие выходные в горах Западного Саяна, на границе Республики Хакасия и Красноярского края.


Более 30 любителей экстремального бега из Новосибирска приняли участие в высотной гонке BORUS SKYRACE и забеге на вершину Гладенькую GLADENKAYA VERTIKAL.


В высотном забеге на гору Борус испытали свои силы более 150 спортсменов со всей страны. В этом году атлетов ждали непростые погодные условия: сильный порывистый ветер, снегопад и туман. Протяжённость дистанции составила около 18 километров, с набором высоты почти два километра. 


Маршрут высотной гонки: спортсмены разворачивались вниз на КП2
Маршрут высотной гонки: спортсмены разворачивались вниз на КП2


«Обильный снегопад на старте давал понять, что наверху ничего хорошего ждать не стоит. Так и оказалось. 


Когда вышли из зоны леса, начался сильный порывистый ветер, метель, видимость была очень плохая. Под ногами сугробы, местами лёд, курумник. 


Я была без очков, и было сложно открывать глаза при встречном ветре. Приходилось щуриться, защищать лицо руками и прятаться в флисовый шарф и капюшон. Запас воды в рюкзаке быстро замёрз и стал дополнительным утяжелением. Часто приходилось хвататься за крупные камни руками, так что перчатки стали мокрыми и оледеневшими. Ноги промокли и сильно замерзли», — поделилась впечатлениями с корреспондентом НГС участница забега Ольга Новосёлова из Новосибирска.


На гребне горы дул пронизывающий ветер, сбивающий с ног
На гребне горы дул пронизывающий ветер, сбивающий с ног


Из-за непогоды организаторы сократили дистанцию: спортсмены разворачивались вниз не на главной вершине Большой Борус, а километром раньше — на Малом Борусе. Прохождение гребня между этими вершинами стало смертельно опасным.


Высотную гонку выиграла новосибирская спортсменка Елена Рухляда — МСМК по легкой атлетике, МС по скайраннингу, серебряный призёр чемпионата мира по горному бегу 2011 года и действующая чемпионка России по скайраннингу в дисциплине «марафон». Она преодолела дистанцию за 2 часа 59 минут. Самым быстрым среди мужчин стал Юрий Штанков из Красноярска — его время составило 2 часа 30 минут.


Елена Рухляда во время забега
Елена Рухляда во время забега


Елена приехала на гонку с двумя маленькими сыновьями: пока мама бежала, дети болели за неё внизу.


«Соперницы на пятки не наступали. Если честно, я никогда не смотрю, кто там сзади бежит, потому что это лишняя информация. Ты просто делаешь своё дело», — рассказала она корреспонденту НГС.


Во время бега сильно мёрзли ноги, призналась Елена, но обошлось без последствий. Не повезло сопернице — Наталье Нещерет из Челябинска: она обморозила пальцы на ногах.


Старт и финиш находился у ворот парка «Шушенский бор»
Старт и финиш находился у ворот парка «Шушенский бор»


В Новосибирске Елена тренирует бегунов. По её словам, даже новички могут испытать свои силы на Борусе — если не ставить сразу цели быстро забежать, то соревнования превращаются в своеобразный поход.


Каждый финишёр получил красивую и тяжёлую медаль
Каждый финишёр получил красивую и тяжёлую медаль


Во второй день соревнований, 1 апреля, более 100 человек забежали на вершину горы Гладенькую GLADENKAYA VERTIKAL. Дистанция «вертикального километра» составила 3,5 километра в длину и 950 метров в высоту.


Новосибирские бегуны после высотной гонки на Борус — спустя несколько часов после забега выглянуло солнце
Новосибирские бегуны после высотной гонки на Борус — спустя несколько часов после забега выглянуло солнце


Первой финишировала Елена Рухляда со временем 49 минут 15 секунд. Третье место заняла тоже новосибирская спортсменка — Анастасия Тришкина. Она забежала на гору за 52 минуты 25 секунд. В прошлом году Анастасия также стала лидером «вертикального километра».

Анастасия, как и Елена, является мастером спорта по скайраннингу и тренером новосибирской Школы экстремального бега «ЯБЕГУ». На Борус в этот раз Анастасия решила не бежать.


Анастасия Тришкина не в первый раз побеждает на GLADENKAYA VERTIKAL
Анастасия Тришкина не в первый раз побеждает на GLADENKAYA VERTIKAL


«Раньше это была такая душевная гонка, а сейчас превратилась в погоню. Раньше дистанция была только в одну сторону — на вершину. А теперь язык за плечо вверх, язык за плечо вниз — никакой душевности в открытии сезона. Вертикальный километр в этом году тяжелее, чем в прошлом: вязкий снег, по нему тяжело было подниматься. Но, в целом, я довольна результатом — для начала сезона отлично», — сказала корреспонденту НГС Анастасия.


В прошлом году погода во время забега на Борус была куда более тёплой и комфортной. Атлеты могли любоваться горными панорамами, которые открываются с горы.

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