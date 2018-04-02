Полиция по тревоге оцепила станцию метро «Речной вокзал»

Хозяйку сумки быстро нашли

Вечером 2 апреля станцию метро «Речной вокзал» оцепили из-за неопознанной сумки.





Сообщение об оцеплении поступило в редакцию НГС от читателя около 21:00.





«Оцепили место минут 20 назад. Все тихо, без паники. Поставили два заграждения. Я почти сразу же села в вагон и подробностей не знаю. Видела, что стоит сумка какая-то посередине. Никакого шума, ничего не было, всё тихо и мирно», — сообщила корреспонденту НГС очевидица Ирина.





В ГУ МВД по Новосибирской области информацию об оцеплении подтвердили.





«Одна из посетительниц оставила пакет с вещами. Место обнаружения оцепили, но быстро установили принадлежность сумки. В настоящее время все работает в штатном режиме. Никакой эвакуации не было», — сообщили в пресс-службе ведомства.





Ранее стало известно, что спасатели объявили о масштабных проверках пожарной безопасности в торговых центрах Новосибирска — инспекции проходят после трагедии в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня».