Полиция по тревоге оцепила станцию метро «Речной вокзал»
Вечером 2 апреля станцию метро «Речной вокзал» оцепили из-за неопознанной сумки.
Сообщение об оцеплении поступило в редакцию НГС от читателя около 21:00.
«Оцепили место минут 20 назад. Все тихо, без паники. Поставили два заграждения. Я почти сразу же села в вагон и подробностей не знаю. Видела, что стоит сумка какая-то посередине. Никакого шума, ничего не было, всё тихо и мирно», — сообщила корреспонденту НГС очевидица Ирина.
В ГУ МВД по Новосибирской области информацию об оцеплении подтвердили.
«Одна из посетительниц оставила пакет с вещами. Место обнаружения оцепили, но быстро установили принадлежность сумки. В настоящее время все работает в штатном режиме. Никакой эвакуации не было», — сообщили в пресс-службе ведомства.
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Александр Сильченко
Фото Александра Ощепкова