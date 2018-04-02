Сибирячка скончалась через неделю после ДТП на Димитровском мосту
Сегодня стало известно, что в одной из больниц города скончалась 24-летняя Мария Сидоренко — 25 марта в 18:30 девушка попала в серьёзное ДТП на Димитровском мосту.
После аварии в автоинспекции сообщали, что пассажирка из «Соляриса» получила ушиб головного мозга, сломала позвоночник и ногу.
«Моя жена скончалась вчера. Супруга ехала на такси и произошла авария. Предварительно, со слов очевидцев, в них влетел встречный автомобиль. После этого и таксист, и моя жена оказались в реанимации. Насколько я знаю, таксист живой. Похороны будут 4 апреля, а после этого мы вплотную займемся этим делом», — рассказал корреспонденту НГС муж Марии Сергей Сидоренко.
По словам молодого человека, предварительно известно, что в такси, в котором ехала его жена, въехал встречный автомобиль.
«Слухов очень много ходит, проверенной информации у меня нет. В чем я точно уверен, это если бы был разделитель — то трагедии бы не случилось. Я настроен найти виноватых чтобы они понесли наказание, потому что они просто взяли и сломали нам жизнь», — резюмировал Сергей Сидоренко.
30 марта стало известно, что на 12-м километре трассы Усть-Сема – Чемал – Куюс в Республике Алтай столкнулись Pontiac Vibe и Honda CR-V. В результате столкновения погиб 36-летний житель Новосибирска.
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Александр Сильченко
Фото предоставлено группой пропаганды ГИБДД по Новосибирску
Видео vk.com/avtospasrus