Учёные НГТУ разработали программу для поиска нефти в Арктике

У новой разработки нет мировых аналогов

Учёные НГТУ разработали новое программное обеспечение, которое поможет вести поиски нефти в Арктике.





Разработка программы проводилась на кафедре прикладной математики НГТУ. Сообщается, что новая разработка новосибирских учёных не имеет мировых аналогов.





«Работа направлена на решение стратегической задачи поиска и разведки запасов углеводородов на арктическом шельфе и в море за счёт создания и последующего внедрения "умных" технологий геологоразведки. Оно существенно повышает точность геологического прогноза и определение точек постановки скважин», — цитирует пресс-служба университета проректора по научной работе Алексея Вострецова.





Разработчики отметили, что программа поможет не только находить нефть, но и обнаружить в толще льда или на глубине любые крупные объекты. Новая разработка учёных стала готова для использования два месяца назад, но до сих пор совершенствуется.





«Программное обеспечение непрерывно совершенствуется. В науке ничего не заканчивается и не стоит на месте», — резюмировал Алексей Вострецов в беседе с корреспондентом НГС.





В сентябре прошлого года стало известно, что студенты факультета информационных технологий НГУ представили алгоритм шифрования данных, позволяющий защитить информацию от несанкционированного доступа.