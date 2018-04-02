Учёные НГТУ разработали программу для поиска нефти в Арктике
Учёные НГТУ разработали новое программное обеспечение, которое поможет вести поиски нефти в Арктике.
Разработка программы проводилась на кафедре прикладной математики НГТУ. Сообщается, что новая разработка новосибирских учёных не имеет мировых аналогов.
«Работа направлена на решение стратегической задачи поиска и разведки запасов углеводородов на арктическом шельфе и в море за счёт создания и последующего внедрения "умных" технологий геологоразведки. Оно существенно повышает точность геологического прогноза и определение точек постановки скважин», — цитирует пресс-служба университета проректора по научной работе Алексея Вострецова.
Разработчики отметили, что программа поможет не только находить нефть, но и обнаружить в толще льда или на глубине любые крупные объекты. Новая разработка учёных стала готова для использования два месяца назад, но до сих пор совершенствуется.
«Программное обеспечение непрерывно совершенствуется. В науке ничего не заканчивается и не стоит на месте», — резюмировал Алексей Вострецов в беседе с корреспондентом НГС.
В сентябре прошлого года стало известно, что студенты факультета информационных технологий НГУ представили алгоритм шифрования данных, позволяющий защитить информацию от несанкционированного доступа.
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Александр Сильченко
Фото из архива НГС