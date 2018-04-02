В Новосибирск привезли большие пылесосы для уборки улиц
Новосибирские дорожники купили большие пылесосы и грузовики для уборки дорог и тротуаров весной.
Как сообщили в пресс-центре мэрии города Новосибирска, новая техника приехала в город в конце прошлой недели. Всего в город поступило 20 новых машин, в том числе 10 больших пылесосов City Fante, которые собирают пыль и грязь при помощи вакуума.
«Вакуумная подметально-уборочная машина City Fante предназначена для летнего и зимнего содержания дорог и территорий с твердым покрытием. Комплектуется быстросъёмной самосвальной платформой для перевозки твёрдых грузов, взаимозаменяемой вакуумно-подметальным оборудованием для подметания и подборки мусора», — сообщили в пресс-центре мэрии.
Кроме того, на баланс города поступили три вакуумных уборочных коммунальных машины ВКМ 2020, три дорожных комбинированных ЭД500К на шасси грузовика и четыре трактора «Беларус-82.1».
В конце февраля к парковке у мэрии Новосибирска пригнали новую снегоуборочную технику: город купил новые автогрейдеры, самосвалы, фронтальный погрузчик и снегопогрузочную машину.
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Александр Сильченко
Фото Александра Ощепкова