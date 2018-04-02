Новосибирцы столкнулись со сбоем в работе «Электронной регистратуры»

Перебои в работе сайта начались несколько часов назад

Жители Новосибирска заметили перебои в работе сайта «Электронной регистратуры» zdravnsk.ru — из-за этого горожане не могут записаться на приём к врачу.





«Мы с 13:00 не могли зарегистрироваться через сайт. Хотели сходить с супругой к врачу из-за ОРВИ. Пришли в поликлинику, а там висит объявление, что компьютеры не работают и записи на приём к врачу нет», — рассказал корреспонденту НГС читатель Алексей.





В пресс-службе министерства здравоохранения Новосибирской области подтвердили, что в работе сайта произошёл сбой.





«Ведутся работы по восстановлению работы сайта. Конкретных сроков пока назвать не можем», — пояснили в пресс-службе ведомства.





Сайт не работает из-за технического сбоя





Ранее новосибирцы остались без связи в WhatsApp. Пользователь мог загрузить популярное приложение и отправить сообщение, но оно не доходило до адресата.