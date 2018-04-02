«Схватил за руку и потащил в машину»: сибирячка сообщила в полицию о нападении на дочь

В полиции проверяют информацию о нападении на ребёнка

Вечером 1 апреля недалеко от остановки «Радиоколледж» в Дзержинском районе Новосибирска на 9-летнюю школьницу напал мужчина. Инцидент произошёл около 18:00, когда девочка шла в магазин. О случившемся корреспонденту НГС рассказала мать девочки Елена Джафарова.





«Дочь проходила как раз мимо магазина DNS, там парковочка есть для автомобилей, — пояснила Джафарова. — Из припаркованного автомобиля вышел парень, он подошёл к дочке, сказал: "Пойдём, я тебе собачку покажу". Дочке я не раз про эти ситуации рассказывала, она наслышана. Сказала: "Нет, я не пойду, у меня аллергия на собак". И пошла дальше. Он [мужчина] схватил её за руку, начал тащить. И она [школьница] побежала в сторону магазина. Он несколько метров за ней пробежал, и всё. Остановился и вернулся обратно».







После этого, по словам Елены Джафаровой, её дочь забежала в магазин, а когда убедилась, что нападавший уехал, пошла домой. Сибирячка в этот же вечер написала заявление в полицию.





В пресс-службе ГУ МВД по НСО корреспонденту НГС подтвердили факт обращения. «Есть заявление, проводится проверка. Пока рано ещё что-то говорить», — пояснили в ведомстве.





В прошлом году новосибирская полиция проверяла информацию о маньяке с серьгой в ухе, сообщения о котором распространяли родители школьников в мессенджерах. Новосибирцы писали, что мужчина сначала уговаривает детей пойти с ним гулять, а когда те отказываются, пытается насильно утащить их с собой.