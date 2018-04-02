Колонны кинотеатра «Победа» стали синими на один вечер

Вечером 2 апреля часть зданий в Новосибирске осветили свои фасады синим цветом, присоединившись к мировой акции «Зажги синим» в знак внимания к проблеме аутизма.


Кинотеатр Победа участвует в акции «Зажги синим» уже несколько лет
Кинотеатр Победа участвует в акции «Зажги синим» уже несколько лет


«"Победа" была первым заведением в Новосибирске, присоединившимся к этой акции. Несмотря на то что в память о недавней трагедии мы не планируем масштабных мероприятий, мы считаем правильным продолжить традицию и осветить здание культурного центра синим цветом вечером 2 апреля. "Победа" примет участие в акции уже в пятый раз», — сообщает пресс-служба кинотеатра.


Акция проходит по инициативе организации по защите прав людей с аутизмом Autism Speaks. Каждый год по всему миру в этот день главные здания и объекты в десятках стран меняют подсветку на синюю для привлечения внимания к данной проблеме. Например, Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке, Статуя Христа Искупителя в Рио-де-Жанейро, Пизанская башня, египетские пирамиды и Сиднейский оперный театр.


24 марта в Новосибирске погасла подсветка на зданиях мэрии, правительства, некоторых гостиниц и баров. Таким образом город присоединился к международной акции Всемирного фонда дикой природы «Час Земли».

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