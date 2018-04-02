Рабочие заделали опасную для водителей яму на МЖК
Дорожники отремонтировали большую яму на улице Татьяны Снежиной в Октябрьском районе Новосибирска, в которой несколько автомобилистов успели пробить колёса.
По наблюдениям местного жителя, который поделился фото с редакцией НГС, на ремонт дорожникам понадобилось несколько часов.
«Один человек работал с гидрокаталкой, и рядом ехал грузовик. Получилось, что они заделали не одну яму, а сразу всю улицу. Воду из ямы выдували специально, чтобы не на воду асфальт кидать», — рассказал корреспонденту НГС житель Октябрьского района Олег.
Утром 30 марта дорожники отремонтировали легендарную яму на Котовского: сыпучие материалы для ремонта они укладывали прямо в лужи.
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Александр Сильченко
Фото Олега Дроздова