Рабочие заделали опасную для водителей яму на МЖК

В яме успели пробить колёса несколько автомобилей
В яме успели пробить колёса несколько автомобилей

Дорожники отремонтировали большую яму на улице Татьяны Снежиной в Октябрьском районе Новосибирска, в которой несколько автомобилистов успели пробить колёса


По наблюдениям местного жителя, который поделился фото с редакцией НГС, на ремонт дорожникам понадобилось несколько часов. 


«Один человек работал с гидрокаталкой, и рядом ехал грузовик. Получилось, что они заделали не одну яму, а сразу всю улицу. Воду из ямы выдували специально, чтобы не на воду асфальт кидать», — рассказал корреспонденту НГС житель Октябрьского района Олег.


Ямочный ремонт сделали 1 апреля
Ямочный ремонт сделали 1 апреля


Утром 30 марта дорожники отремонтировали легендарную яму на Котовского: сыпучие материалы для ремонта они укладывали прямо в лужи.

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