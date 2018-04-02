Объявлены цены на новую «Камри»

Toyota Motor сегодня, 2 апреля, объявила российские цены на популярный седан Camry нового поколения. В базовой доступной версии автомобиль подешевел с 1 407 000 до 1 399 000 рублей.





«В базе предлагается бензиновый двигатель 2,0 (150 л.с.), 6-скоростной автомат, полностью светодиодная головная оптика, многофункциональный руль, кнопка запуска двигателя, фронтальные и боковые подушки и шторки безопасности, система курсовой устойчивости, электроусилитель руля, стеклоподъемники с функцией "Авто"», — уточнили в компании Toyota. Более оснащенные комплектации автомобиля имеют моторы 2,5 (181 л.с.) и новый V6 3,5 (249 л.с.), который работает уже с 8-скоростным автоматом. Стоимость таких комплектаций выросла на 13–39 тысяч рублей. В максимальной версии «Люкс» седан стоит уже 2 341 000 рублей.









В российском сегменте D Toyota Camry является безусловным лидером, за 2017 год продано 28 199 автомобилей. Ближайший конкурент KIA Optima реализован в количестве 12 822 штук. Напомним, в Новосибирске марку Toyota представляет только один дилер — «Тойота центр Новосибирск Запад».





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