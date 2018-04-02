Рабочий сорвался с высоты на стройке в Советском районе

Причиной случившегося стало нарушение техники безопасности

Вчера вечером на стройке на улице Ивлева в микрорайоне ОбьГЭС в Советском районе Новосибирска один из рабочих упал с высоты четвёртого этажа — мужчину в тяжёлом состоянии доставили в больницу.





Инцидент произошёл в строящемся доме № 217 .





«Вместо того чтобы работать вдвоём — работали четверо на четвёртом этаже. Один и упал с четвёртого на второй. Его отвезли в больницу, сделали операцию. Дяденька довольно взрослый, ему 39 лет. Решили поиграться», — рассказал корреспонденту НГС начальник отдела ГО и ЧС администрации Советского района Юрий Перзяев.





Причиной происшествия Юрий Перзяев назвал нарушение рабочими правил техники безопасности.





В ноябре на улице Стартовой в Ленинском районе Новосибирска погиб рабочий — его насмерть придавило бетонной плитой.