Рабочий сорвался с высоты на стройке в Советском районе

Причиной случившегося стало нарушение техники безопасности
Причиной случившегося стало нарушение техники безопасности

Вчера вечером на стройке на улице Ивлева в микрорайоне ОбьГЭС в Советском районе Новосибирска один из рабочих упал с высоты четвёртого этажа — мужчину в тяжёлом состоянии доставили в больницу.


Инцидент произошёл в строящемся доме № 217.


«Вместо того чтобы работать вдвоём — работали четверо на четвёртом этаже. Один и упал с четвёртого на второй. Его отвезли в больницу, сделали операцию. Дяденька довольно взрослый, ему 39 лет. Решили поиграться», — рассказал корреспонденту НГС начальник отдела ГО и ЧС администрации Советского района Юрий Перзяев.


Причиной происшествия Юрий Перзяев назвал нарушение рабочими правил техники безопасности.


В ноябре на улице Стартовой в Ленинском районе Новосибирска погиб рабочий — его насмерть придавило бетонной плитой.

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