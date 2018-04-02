К Дому быта решили пристроить соседнее здание

Здание построено в 30-е годы
Здание построено в 30-е годы

Принадлежащий властям Новосибирска «Центр муниципального имущества» объявил аукцион по обследованию здания по адресу улица Романова, 33. Двухэтажное здание, где раньше находилось хореографическое училище, планируют надстроить до четырёх этажей и пристроить к Дому быта на Красном проспекте, 50.


Как говорится в документах, которые размещены на сайте госзакупок 2 апреля, оценка фундаментов и несущих стен нужна для надстройки двух этажей и строительства перехода к Дому быта — он соединит обе постройки на уровне 3-го этажа.


На обследование здания на Романова, 33 готовы потратить более 500 тысяч рублей, на работы отведено не больше 45 дней.


Здание за Домом быта было построено ещё в 1930-х годах как детский сад, в 1944 году там располагался детский дом, рассказал НГС сотрудник Музея Новосибирска Константин Голодяев. В 1956 году Минкульт выделил помещение первой балетной школе Сибири. Через несколько лет детский дом съехал, и училище просуществовало там до 1981 года.


Рисунок Василия Касаткина, коллеги архитектора Крячкова 
Рисунок Василия Касаткина, коллеги архитектора Крячкова 


Сейчас в здании на Романова, 33, по данным справочника 2GIS, работают 17 организаций, в том числе стоматологическая клиника, химчистка, школа английского языка и две организации кадастровых инженеров.


Корреспондент НГС отправил запрос в мэрию Новосибирска — ответ обещали дать через неделю.


В январе одно из старейших зданий Новосибирска — контору инженера Григория Будагова на улице Большевистской — обшили новыми досками и украсили наличниками. Заброшенный много лет назад дом может стать самым старым памятником Новосибирску.

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