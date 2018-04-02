Воет каждые 15 минут: в новосибирском ТЦ пожарную тревогу начали включать в каждом магазине

Из-за проверки в ТРК постоянно включается сигнализация

Сегодня в ТРК «Эдем», расположенном на улице Кутателадзе, 4/4 в Советском районе Новосибирска, прокуратура и МЧС устроила проверку пожарной безопасности — в здании торгового центра постоянно срабатывает пожарная сигнализация.





«В 10 часов, как только открылся "Эдем", была эвакуация, я только зашёл, как включилась тревога, и всех вывели. Через две минуты пустили обратно. Потом сигнализация начала срабатывать каждые 15 минут, но уже никого не выгоняли. Раз шесть или семь точно включали. Это цирк, делать нечего», — рассказал корреспонденту НГС в соцсети «ВКонтакте» очевидец Антон.





В торговом центре корреспонденту НГС пояснили, что эвакуация и срабатывание сигнализации связано с проверкой, которую проводит прокуратура совместно с МЧС,





«Они [прокуратура и МЧС] до сих пор здесь. Сигнализация будет весь день включаться и выключаться, они в каждом помещении проверяют срабатывание сигнализации», — пояснили в ТРК «Эдем».





Спасатели объявили о масштабных проверках пожарной безопасности в торговых центрах Новосибирска — инспекции проходят после трагедии в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня».