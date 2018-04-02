Пойманные с кораллами в Таиланде туристки вернулись в Новосибирск

Полина Ликман в аэропорту Дон Муанг в Бангкоке
Полина Ликман в аэропорту Дон Муанг в Бангкоке

Новосибирские туристки, арестованные за хранение кораллов тайской полицией, вернулись в Новосибирск. 20-летняя Лилия Карманова и 21-летняя Полина Ликман вылетели в Россию 23 марта. 


«Нам назначили максимальный штраф 20 тысяч бат каждой (80 тысяч рублей в общем), мы оплатили его, заплатили также, чтобы нас выпустили из страны без процедуры депортации, и мы уехали», — рассказала корреспонденту НГС Лилия Карманова в переписке в социальной сети «ВКонтакте». 


Карманову и Ликман арестовали 1 февраля. Им пришлось переночевать в полицейском участке, через сутки девушки были освобождены под залог. Сибирячки жаловались, что в тайской тюрьме им пришлось спать на полу, а ночью в камере появлялись пауки и ящерицы. У девушек забрали паспорта и запретили покидать территорию страны. По словам задержанных сибирячек, запрещённые кораллы они купили на пляже у местного жителя, в полицию на Лилию и Полину заявила хозяйка отеля, которой не понравился запах из пакета, — позже, по словам сибирячек, тайка признала, что «перегнула палку». До суда Ликман и Карманова были вынуждены жить на съёмной квартире, 22 марта тайский суд разрешил сибирячкам выехать на родину.


Сбор и хранение кораллов в Таиланде запрещены местным законодательством. За его нарушение грозит тюремное заключение сроком на год или крупный штраф.

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