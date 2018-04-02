Отменены авиарейсы из Новосибирска в Таджикистан

S7 Airlines летает из Новосибирска в два города Таджикистана — Душанбе и Худжанд
S7 Airlines летает из Новосибирска в два города Таджикистана — Душанбе и Худжанд

Два рейса S7 Airlines из Новосибирска в Душанбе и Худжанд, запланированные на понедельник, 2 апреля, отменены. 


Информацию об отмене рейсов в города Таджикистана корреспонденту НГС подтвердили в пресс-службе новосибирского аэропорта Толмачёво.


«На сегодня рейсы отменены решением авиакомпаний», — сообщили в пресс-службе аэропорта. Среди аннулированных — рейс № 3291 в Худжанд на 13:05 и № 3295 в Душанбе на 13:10.


Следующие полёты S7 Airlines в эти города Таджикистана намечены на четверг, 5 апреля. Корреспондент НГС отправил запрос в пресс-службу S7 Airlines. 


Накануне ТАСС со ссылкой на свои источники сообщил, что Таджикистан со 2 апреля отзывает разрешения на полёты из регионов России в Душанбе и Худжанд сразу у четырёх авиакомпаний РФ, включая S7 Airlines.


Помимо S7 Airlines рейсы в Таджикистан из Новосибирска выполняют и две авиакомпании из этой страны — Tajik Air и Somon Air. 


На прошлой неделе аэропорт Толмачёво представил летнее расписание полётов — из Новосибирска будут выполняться рейсы по 90 направлениям

Прочтений: 12729
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (56)56
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено