Отменены авиарейсы из Новосибирска в Таджикистан

S7 Airlines летает из Новосибирска в два города Таджикистана — Душанбе и Худжанд

Два рейса S7 Airlines из Новосибирска в Душанбе и Худжанд, запланированные на понедельник, 2 апреля, отменены.





Информацию об отмене рейсов в города Таджикистана корреспонденту НГС подтвердили в пресс-службе новосибирского аэропорта Толмачёво.





«На сегодня рейсы отменены решением авиакомпаний», — сообщили в пресс-службе аэропорта. Среди аннулированных — рейс № 3291 в Худжанд на 13:05 и № 3295 в Душанбе на 13:10.







Следующие полёты S7 Airlines в эти города Таджикистана намечены на четверг, 5 апреля. Корреспондент НГС отправил запрос в пресс-службу S7 Airlines.





Накануне ТАСС со ссылкой на свои источники сообщил, что Таджикистан со 2 апреля отзывает разрешения на полёты из регионов России в Душанбе и Худжанд сразу у четырёх авиакомпаний РФ, включая S7 Airlines.





Помимо S7 Airlines рейсы в Таджикистан из Новосибирска выполняют и две авиакомпании из этой страны — Tajik Air и Somon Air.





На прошлой неделе аэропорт Толмачёво представил летнее расписание полётов — из Новосибирска будут выполняться рейсы по 90 направлениям.