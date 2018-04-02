Житель Новосибирской области умер от гриппа

Мужчина обратился к врачам только на шестой день болезни 
Мужчина обратился к врачам только на шестой день болезни 

В Новосибирской области зарегистрирована первая в этом сезоне смерть от гриппа — от вируса скончался  60-летний житель Болотнинского района.


Об этом 2 апреля рассказала заместитель министра здравоохранения Елена Аксёнова на аппаратном совещании в областном правительстве. 


«У нас по-прежнему увеличение количества случаев ОРВИ и гриппа. На прошлой неделе зарегистрирована смерть пациента в Болотнинской ЦРБ. 58-го года рождения с диагнозом "грипп". — сообщила Аксёнова. — Неблагоприятный исход связан с поздним обращением пациента — на шестые сутки от начала заболевания. И отсутствие вакцинации в эпидемиологический период».


Роспотребнадзор в этом году отмечал снижение уровня заболеваемости гриппом в регионе по сравнению с прошлым годом — с осени 2017 года, когда стартовал эпидемиологический сезон, вирус диагностировали у 372 человек, хотя годом ранее случаев было около 760.

Прочтений: 5238
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (3)3
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено