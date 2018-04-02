Житель Новосибирской области умер от гриппа

Мужчина обратился к врачам только на шестой день болезни

В Новосибирской области зарегистрирована первая в этом сезоне смерть от гриппа — от вируса скончался 60-летний житель Болотнинского района.





Об этом 2 апреля рассказала заместитель министра здравоохранения Елена Аксёнова на аппаратном совещании в областном правительстве.





«У нас по-прежнему увеличение количества случаев ОРВИ и гриппа. На прошлой неделе зарегистрирована смерть пациента в Болотнинской ЦРБ. 58-го года рождения с диагнозом "грипп". — сообщила Аксёнова. — Неблагоприятный исход связан с поздним обращением пациента — на шестые сутки от начала заболевания. И отсутствие вакцинации в эпидемиологический период».





Роспотребнадзор в этом году отмечал снижение уровня заболеваемости гриппом в регионе по сравнению с прошлым годом — с осени 2017 года, когда стартовал эпидемиологический сезон, вирус диагностировали у 372 человек, хотя годом ранее случаев было около 760.