Слякоть после снегопада: в Новосибирск идёт потепление

Лёгкий снегопад в ближайшие дни сменится оттепелью
Лёгкий снегопад в ближайшие дни сменится оттепелью

Новосибирские синоптики дали прогноз погоды на ближайшие трое суток: к середине недели в город придёт оттепель до +5.


Согласно прогнозу, во вторник, 3 апреля, в Новосибирске ожидается небольшой снег, днём он может быть мокрым.


«Ветер северо-западный 5–10 метров в секунду, температура ночью –5…–7 [градусов], днём 0…–2», — сообщила корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.


По её словам, в последующие двое суток осадков в Новосибирске не прогнозируется.


«Ветер 4 [апреля] северо-западный, а 5-го — с переходом на южный 3–8 метров в секунду. <…> Температура ночью <…> 4 [апреля] –10…–12, днём около нуля. 5 [апреля] ночью –7...–9, а днём мы уже положительные температуры ждём: +3…+5», — добавила Марина Виноградова.


Недавно синоптики рассказывали о прогнозе погоды на лето — температура в летние месяцы будет близка к климатической норме.

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