Слякоть после снегопада: в Новосибирск идёт потепление
Новосибирские синоптики дали прогноз погоды на ближайшие трое суток: к середине недели в город придёт оттепель до +5.
Согласно прогнозу, во вторник, 3 апреля, в Новосибирске ожидается небольшой снег, днём он может быть мокрым.
«Ветер северо-западный 5–10 метров в секунду, температура ночью
По её словам, в последующие двое суток осадков в Новосибирске не прогнозируется.
«Ветер 4 [апреля] северо-западный, а 5-го — с переходом на южный 3–8 метров в секунду. <…> Температура ночью <…> 4 [апреля]
Недавно синоптики рассказывали о прогнозе погоды на лето — температура в летние месяцы будет близка к климатической норме.
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Ольга Хмелевская
Фото Анны Золотовой