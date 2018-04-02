Слякоть после снегопада: в Новосибирск идёт потепление

Лёгкий снегопад в ближайшие дни сменится оттепелью

Новосибирские синоптики дали прогноз погоды на ближайшие трое суток: к середине недели в город придёт оттепель до +5.







Согласно прогнозу, во вторник, 3 апреля, в Новосибирске ожидается небольшой снег, днём он может быть мокрым.







«Ветер северо-западный 5–10 метров в секунду, температура ночью –5…–7 [градусов], днём 0…–2 », — сообщила корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.







По её словам, в последующие двое суток осадков в Новосибирске не прогнозируется.







«Ветер 4 [апреля] северо-западный, а 5-го — с переходом на южный 3–8 метров в секунду. <…> Температура ночью <…> 4 [апреля] –10…–12 , днём около нуля. 5 [апреля] ночью –7...–9 , а днём мы уже положительные температуры ждём: +3…+5 », — добавила Марина Виноградова.







Недавно синоптики рассказывали о прогнозе погоды на лето — температура в летние месяцы будет близка к климатической норме.