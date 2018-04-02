Спасатели пришли с проверками в новосибирские ТЦ и нашли десятки нарушений
Спасатели объявили о масштабных проверках пожарной безопасности в торговых центрах Новосибирска — инспекции проходят после трагедии в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня».
Об этом сегодня на совещании в правительстве Новосибирской области сообщил начальник областного управления МЧС Виктор Орлов.
Проверки будут идти до 16 апреля, инспекция уже прошла в 10 объектах, добавил Орлов, не перечислив проверенные на сегодняшний день торговые центры. Уже выявлено 26 нарушений. «Заваленные выходы, есть вопросы к состоянию пожарной сигнализации», — пояснил начальник областного управления МЧС.
Трагедия в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» произошла вечером 25 марта — пожар, по официальным данным, унёс жизни 64 человек, большинство из них — дети.
На прошлой неделе корреспонденты НГС проверили два крупных ТЦ на правом берегу и узнали, сколько в них аварийных выходов. Сотрудники торговых центров рассказали о том, как изменилась их работа после кемеровской трагедии.
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Анна Богданова
Фото Ольги Бурлаковой